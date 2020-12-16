Топ болезней, которые обостряются зимой

Язык
Coinspot 16.12.2020
BTC/USD
19366.49
ETH/USD
585.30
LTC/USD
79.94
НБУ 16.12.2020
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
1. Гайморит. Хронический гайморит обостряется в холодное
время, чаще всего — на фоне вирусного насморка или простуды. Развивается обычно
на 4-5-й день болезни. Бывают и молниеносные формы, развивающиеся на 2-3-й день
простуды
ФОТО: Из открытых источников
2. Болезни почек. Самые распространенные — цистит и
пиелонефрит. Основная причина обострения – переохлаждение. Также повлечь
воспаление может несоблюдение правил личной гигиены и только что перенесенные
урологические заболевания. Спасение – широкий теплый шарф, закрывающий нос.
3. Отит, вызванный попаданием инфекции через нос, всегда становится инфекция. Факторы риска: переохлаждение, недавно перенесенные ОРВИ или грипп, частые простуды и насморки, острые и хронические гаймориты. Вопреки распространенному мнению, уши не может "надуть", причина заболевания, чаще всего – инфекция.
Напомним, "Комментарии" писали, что на данном этапе ученые пока не подтвердили , что витамин С поможет побороть Covid-19, но высокое содержание аскорбиновой кислоты в продуктах поможет укрепить иммунитет. Итак, обезопасит наш организм от различных респираторных заболеваний. Врачи заявили, что зимой нужно есть как можно больше апельсинов, потому что в их составе есть антиоксиданты, Которые помогают бороться с воспалительными процессами. Кроме того, в этом фрукте также содержится много клетчатки, которая положительно влияет на общее состояние нашего здоровья.
Кроме того, врач особенно не рекомендует употреблять фрукты в качестве перекуса, потому что в организме вырабатывается много инсулина. Лучше всего сочетать фрукты с йогуртом, творогом, орехами — продуктами, в которых есть белок, потому что он уменьшает всплеск глюкозы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости