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Топ болезней, которые обостряются зимой

Поздняя осень и зима – сезон не только гриппа и простуд, но и обострения многих хронических болезней. Как этого не допустить, и кому надо быть особенно внимательным

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

1. Гайморит. Хронический гайморит обостряется в холодное время, чаще всего — на фоне вирусного насморка или простуды. Развивается обычно на 4-5-й день болезни. Бывают и молниеносные формы, развивающиеся на 2-3-й день простуды

Топ болезней, которые обостряются зимой

ФОТО: Из открытых источников

2. Болезни почек. Самые распространенные — цистит и пиелонефрит. Основная причина обострения – переохлаждение. Также повлечь воспаление может несоблюдение правил личной гигиены и только что перенесенные урологические заболевания. Спасение – широкий теплый шарф, закрывающий нос.

3. Отит, вызванный попаданием инфекции через нос, всегда становится инфекция. Факторы риска: переохлаждение, недавно перенесенные ОРВИ или грипп, частые простуды и насморки, острые и хронические гаймориты. Вопреки распространенному мнению, уши не может "надуть", причина заболевания, чаще всего – инфекция.

Напомним, "Комментарии" писали, что на данном этапе ученые пока не подтвердили , что витамин С поможет побороть Covid-19, но высокое содержание аскорбиновой кислоты в продуктах поможет укрепить иммунитет. Итак, обезопасит наш организм от различных респираторных заболеваний. Врачи заявили, что зимой нужно есть как можно больше апельсинов, потому что в их составе есть антиоксиданты, Которые помогают бороться с воспалительными процессами. Кроме того, в этом фрукте также содержится много клетчатки, которая положительно влияет на общее состояние нашего здоровья.

Кроме того, врач особенно не рекомендует употреблять фрукты в качестве перекуса, потому что в организме вырабатывается много инсулина. Лучше всего сочетать фрукты с йогуртом, творогом, орехами — продуктами, в которых есть белок, потому что он уменьшает всплеск глюкозы.


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Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/
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