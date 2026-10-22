ТОП-9 продуктов, которые убивают сердце: один из них есть в каждом холодильнике

Жирное мясо, соленые закуски и сладкие напитки могут влиять на уровень холестерина, давление и вес. Эксперт объяснила, на что обратить внимание в ежедневном меню.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Старшая ученая по питанию Британского фонда питания доктор Сэмми Гилл назвала девять категорий продуктов, потребление которых следует ограничить для поддержания здоровья сердца, пишет издание Express.

Рацион, по ее словам, влияет на ряд факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, высокое кровяное давление, повышенный холестерин, диабет 2 типа и ожирение.

Какие 9 продуктов следует ограничить

1. Жирное мясо. Свиная грудинка, стейк рибай, короткие ребрышки и баранья лопатка содержат больше насыщенных жиров. Их избыток может повышать уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Лучше выбирать нежирные куски мяса и фарш с низким содержанием жира.

2. Очищенные зерновые продукты. Белый хлеб, белый рис и обычные макароны содержат меньше клетчатки, витаминов и минералов, чем цельнозерновые аналоги. Овсянка и ячмень, в частности, содержат бета-глюканы, помогающие снижать холестерин.

3. Сливочное масло, смалец, гхи и кокосовое масло. Эти жиры богаты насыщенными жирами, чрезмерное потребление которых может повышать уровень холестерина. Альтернатива – оливковое, рапсовое или подсолнечное масло.

4. Переработанное мясо. Бекон, ветчина и салями часто содержат много соли и насыщенных жиров. Их избыток связывают с повышением холестерина и артериального давления – обоими факторами риска сердечных заболеваний.

5. Фастфуд и еда на вынос. Жареная курица, рыба в кляре, бургеры, кебабы и картофель фри могут содержать много соли и насыщенных жиров. В то же время, пищевая ценность таких блюд зависит от состава и способа приготовления.

6. Выпечка, пироги, торты и мафины. Такие продукты часто содержат много калорий, сахара и жира. Если регулярно употреблять их в избыточном количестве, можно набрать лишний вес, что повышает риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

7. Алкоголь. Чрезмерное регулярное употребление алкоголя связано с нарушениями сердечного ритма, повреждением сердечной мышцы, повышенным давлением, инфарктами и инсультами. Оно может способствовать набору веса.

8. Сладкие напитки. Газированные напитки с сахаром и энергетики увеличивают потребление калорий и способствуют набору веса, повышению давления и ухудшению уровня холестерина. Для фруктовых соков и смузи рекомендован предел – до 150 мл в день.

9. Соленая пища. Чипсы, соленые орехи, готовые супы, соусы, бекон и некоторые готовые блюда могут содержать много соли. Ее избыток повышает АД, заставляя сердце работать интенсивнее.

Как изменить питание

Доктор Сэмми Гилл отмечает: значение имеет не один отдельный продукт, а общий рацион в течение недель, месяцев и лет. Поэтому вместо резких ограничений лучше постепенно сокращать количество соли и насыщенных жиров, чаще выбирать цельнозерновые продукты и растительные масла.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как легко снизить артериальное давление.