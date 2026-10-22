ТОП-9 продуктів, які вбивають серце: один із них є в кожному холодильнику

Жирне м’ясо, солоні закуски та солодкі напої можуть впливати на рівень холестерину, тиск і вагу. Експертка пояснила, на що звернути увагу в щоденному меню.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Старша науковиця з питань харчування Британського фонду харчування доктор Семмі Гілл назвала дев’ять категорій продуктів, споживання яких варто обмежити для підтримки здоров’я серця, пише видання Express.

Раціон, за її словами, впливає на низку факторів ризику серцево-судинних захворювань, зокрема високий кров’яний тиск, підвищений холестерин, діабет 2 типу та ожиріння.

Які 9 продуктів варто обмежити

1. Жирне м’ясо. Свиняча грудинка, стейк рибай, короткі реберця та бараняча лопатка містять більше насичених жирів. Їх надлишок може підвищувати рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ. Краще обирати нежирні шматки м’яса та фарш із низьким вмістом жиру.

2. Очищені зернові продукти. Білий хліб, білий рис і звичайні макарони містять менше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж цільнозернові аналоги. Вівсянка та ячмінь, зокрема, містять бета-глюкани, які допомагають знижувати холестерин.

3. Вершкове масло, смалець, гхі та кокосова олія. Ці жири багаті на насичені жири, надмірне споживання яких може підвищувати рівень холестерину. Альтернатива — оливкова, ріпакова або соняшникова олія.

4. Перероблене м’ясо. Бекон, шинка та салямі часто містять багато солі й насичених жирів. Їх надлишок пов’язують із підвищенням холестерину та артеріального тиску — обома факторами ризику серцевих захворювань.

5. Фастфуд і їжа на виніс. Смажена курка, риба в клярі, бургери, кебаби та картопля фрі можуть містити багато солі й насичених жирів. Водночас харчова цінність таких страв залежить від складу та способу приготування.

6. Випічка, пироги, торти й мафіни. Такі продукти часто містять багато калорій, цукру та жиру. Якщо регулярно споживати їх у надмірній кількості, можна набрати зайву вагу, що підвищує ризик серцевих захворювань і діабету 2 типу.

7. Алкоголь. Надмірне регулярне вживання алкоголю пов’язане з порушеннями серцевого ритму, пошкодженням серцевого м’яза, підвищеним тиском, інфарктами та інсультами. Воно також може сприяти набору ваги.

8. Солодкі напої. Газовані напої з цукром та енергетики збільшують споживання калорій і можуть сприяти набору ваги, підвищенню тиску та погіршенню рівня холестерину. Для фруктових соків і смузі рекомендована межа — до 150 мл на день.

9. Солона їжа. Чипси, солоні горіхи, готові супи, соуси, бекон і деякі готові страви можуть містити багато солі. Її надлишок підвищує артеріальний тиск, змушуючи серце працювати інтенсивніше.

Як змінити харчування

Доктор Семмі Гілл наголошує: значення має не один окремий продукт, а загальний раціон упродовж тижнів, місяців і років. Тому замість різких обмежень краще поступово скорочувати кількість солі та насичених жирів, частіше обирати цільнозернові продукти й рослинні олії.

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