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ТОП-5 полезных перекусов, в которых меньше 100 калорий

Эти перекусы помогут сохранить активность и хорошее настроение

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Помимо основных приемов пищи, в рационе человека должны присутствовать легкие перекусы, которые помогают контролировать голод. Эксперты назвали пять продуктов, в которых содержится меньше 100 калорий, и они отлично подойдут для таких перекусов.

ТОП-5 полезных перекусов, в которых меньше 100 калорий

В каких продуктах меньше 100 калорий (фото из открытых источников)

Свежие фрукты и овощи

Перекусить в течение дня можно свежими фруктами или овощами, потому что они являются ценными источниками витаминов и минеральных веществ. Они поддерживают организм в тонусе и улучшают самочувствие. На заметку: в яблоке содержится около 90 калорий, в груше — 86, в киви — 78. 

Яйцо вкрутую

Как правило, в таком яйце содержится около 75 калорий. Вы можете съесть его с солью или небольшим количеством любимого соуса, дополнив здоровый перекус несколькими слайсами огурца или болгарского перца. Помните, что куриные яйца богаты на витамины А, В, Д и К.

Половинка авокадо 

В одной половинке авокадо содержится около 80-100 калорий. Этот плод содержит в своем составе различные вещества, которые положительно влияют на организм, в частности улучшают пищеварение.

Овсяная каша

В 100-150 граммах овсянки около 100 калорий. Запарьте ее кипятком на 2-3 минуты, а после добавьте несколько ягод или долек сезонного фрукта. Вот вам и отличный перекус, обогащенный витаминами. 

Йогурт 

В стандартном стаканчике йогурта, как правило, должно содержится меньше 100 калорий. Лучше покупать продукт без различных добавок, ведь его можно и самостоятельно украсить свежими фруктами и ягодами, а также джемом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки правильного перекуса помогут быстрее похудеть.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/5-poleznyh-perekusov-v-kotoryh-menshe-100-kaloriy/
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