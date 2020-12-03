Пять привычек правильного перекуса, которые помогут быстрее похудеть

Когда вы пытаетесь похудеть, перекусы могут либо помочь вам в этом деле, либо наоборот помешать. Правильный выбор закуски может помочь поддерживать активный метаболизм, стабильный уровень сахара в крови и предотвратить переедание во время следующего приема пищи. Американские диетологи уверяют, что если придерживаться некоторых правил во время перекуса, вы сможете быстрее достичь результата по снижению веса.

ФОТО: Из открытых источников

1. Выбирайте белок

В следующий раз, когда вам понадобится полезный перекус, выберите богатую белком закуску, например греческий йогурт или творог. Исследование Университета Миссури в Колумбии показало, что употребление закусок с высоким содержанием белка во второй половине дня помогает улучшить качество диеты и контролировать аппетит.

2. Употребляйте низкокалорийные закуски

Если вы хотите перекусить между приемами пищи, убедитесь, что закуска не такая калорийная, как ваш обычный обед или ужин. Специалисты рекомендуют выбрать перекус, содержащий от 100 до 200 калорий.

3. Готовьте порции

Вместо того чтобы бездумно жевать, пока не дойдете до дна упаковки, предварительно порционируйте закуски в небольшие емкости, чтобы не переедать. Например, миндаль может быть одним из наших любимых блюд, но им слишком легко перекусить сверх рекомендуемого размера порции, когда вы голодны. Избегайте набора килограммов, планируя заранее и ограничивая свои порции с самого начала.

4. Пейте воду

Иногда мы принимаем голод за жажду и в конечном итоге потребляем больше калорий, чем нужно. Исследование, опубликованное в журнале Physiology & Behavior, показало, что участники неадекватно реагируют на жажду, принимая пищу вместо питья более 60% времени. Уменьшите свои шансы на потребление лишних калорий, выпив большой стакан воды. Если после утоления жажды вы все еще голодны, позвольте себе съесть немного еды.

5. Не отвлекайтесь

Исследование, опубликованное в журнале Appetite, показало, что когда вы отвлечены, то можете заставить себя есть больше, чем нужно. Так что в следующий раз, когда захотите перекусить, попробуйте настроиться на еду, отключившись от любимой телепередачи. Это, кстати, касается любого приема пищи.

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