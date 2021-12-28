ТОП-5 овощей, которые можно хранить месяцами

Некоторые овощи можно покупать с запасом, потому что при правильных условиях хранения они не потеряют свой внешний вид и свежесть, даже спустя несколько месяцев. О каких продуктах идет речь?

У каких овощей длительный срок годности (фото из открытых источников)

Морковь

Эксперты говорят, что морковь при правильном хранении может сохраняться до 12 месяцев. Но все не так просто. Если хотите, чтобы овощ как можно дольше оставался свежим, нужно хранить его в деревянном ящике. В него необходимо насыпать слой опилок и накрыть сверху ими морковь. Заполненный ящик плотно прикройте крышкой и поставьте на балкон или лоджию. Можно морковь хранить и в холодильнике, но тогда она продержится максимум несколько дней, а в морозильной камере — 4-5 месяцев.

Чеснок

Для длительного хранения чеснока (около 8 месяцев) лучше выбирать целые, без повреждений, головки ярового овоща (его урожай собирают в августе). Озимый, сбор которого приходится на конец июля, пролежит максимум до декабря, а затем прорастет или высохнет. Хранить чеснок следует при температуре 16—18 градусов и при умеренной влажности. Идеальный вариант — темный кухонный шкаф.

Картофель

Самый популярный корнеплод в то же время очень капризен в плане условий для хранения. В теплом помещении клубни прорастают, на свету зеленеют, а при излишней влажности начинается гниение. В погребе, где сохраняется температура около 5 градусов и достаточно высокая влажность — 85—90%, картошка может лежать в целости и сохранности до 7—8 месяцев. Главное — чтобы рядом не стояли корзины с луком или яблоками: выделяемый ими этилен ускоряет гниение картофеля.

Лук

Тут тоже многое зависит от сорта. Красный ялтинский, например, хранится до 5 месяцев, желтые сорта — чуть дольше. Хорошо просушенный лук можно хранить в ящиках или корзинах, насыпав его небольшим слоем, чтобы луковицы не загнили. Можно просто насыпать на газету и задвинуть под кровать, чтобы не мешал.

Тыква

Полезный овощ и в хранении очень непритязателен. Все, что нужно, — это темное место с хорошей циркуляцией воздуха. Так что смело можно убирать тыкву в темный шкаф на кухне или под кровать, не наваливая плоды друг на друга. Она может так храниться до 6 месяцев.

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