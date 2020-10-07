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ТОП-5 ингредиентов, которые сделают ваш салат максимально полезным

Чтобы салаты действительно принесли пользу, придерживайтесь нескольких простых правил

сегодня, 18:59
Автор:

Любовь Блажко

Салаты из овощей – это одна из основ правильного и качественного питания. И чтобы ваш организм смог не только насытиться, но и получить пользу, нужно всего лишь не забывать о нескольких важных правилах. Об этом пишет издание segodnya.

ТОП-5 ингредиентов, которые сделают ваш салат максимально полезным

Как сделать полезный салат. Фото: pixabay

Оливковое масло – это мононенасыщенный жир, который точно не даст вам поправиться. К тому же, этот продукт дает нам прилив энергии и позитивно влияет на обмен веществ. 

Оливковое масло не только является универсальной заправкой для салатов, но также подходит для приготовления мяса, рыбы и тушеных овощей. 

Базилик, петрушка, шпинат, листовой салат и кинза – это продукты, которые наполнят ваш организм полезными витаминами и минералами. А хлорофилл в их составе насытит кислородом, укрепит иммунитет и ускорит метаболизм.

Белое куриное мясо, сыр, яйца, рыба и много других продуктов имеют в своем составе высокое содержание белка. А как мы знаем, протеин и белок служат для нашего организме в качестве строительного материала, потому что насыщают все клетки. 

Овощи и фрукты обязательно должны стать основой любого приготовленного салата. Тогда вы сможете получить максимальную пользу для своего здоровья. 

А вот сухарики и гренки лучше заменить орехами, например. Потому что этот продукт является источником мощных антиоксидантов и микроэлементов, которые нужны для нормальной работы сосудов и сердца. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как может навредить организму салат из огурцов и помидоров.


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