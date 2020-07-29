Как может навредить организму салат из огурцов и помидоров

Огурцы и помидоры по отдельности обладают многими преимуществами для здоровья, однако вместе два продукта в лучшем случае окажутся бесполезными. Салат из огурцов и помидоров вполне способен навредить организму. Об этом сообщает издание Medikforum.

Преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль объяснил, какие проблемы с организмом способно вызвать употребление салата, сочетающего огурцы и помидоры. По его словам, организм из такого блюда не усвоит важнейшего витамина С. Данным антиоксидантом полны помидоры, но огурцы содержат компонент аскорбиназу, расщепляющую витамин С.

"Сколько бы ни говорили о пользе огурцов и помидоров, но эти два продукта лучше не смешивать. Такой овощной салат будет в лучшем случае бесполезным", - заметил врач.

Помимо того, процессы усвоения организмом огурцов и помидоров разные – это означает, что один из овощей может оказаться переваренным, а другой начнет бродить в пищеварительном тракте. Подобное брожение может негативно влиять на микрофлору ЖКТ, провоцировать тяжесть, метеоризм.

"Другой момент: огурцы относятся к щелочным продуктам, помидоры – к кислым. Их смешение поспособствует образованию солей, способных вредить почкам, печени, провоцировать их заболевания", - объяснил эксперт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить салат из запеченных овощей.

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