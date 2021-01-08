Теперь это возможно: ученые рассказали, как сбросить вес во сне

Многие люди для того, чтобы сбросить лишний вес, ограничивают себя в определенных продуктах питания и регулярно занимаются в фитнес-зале. Но японские ученые заявили, что сбросить лишний вес можно более гуманным способом.

как сбросить лишний вес во сне (фото из открытых источников)

Специалисты в ходе исследования выяснили, что регулярное употребление улуна - полуферментированного чая, в составе которого много витаминов, эфирных масел и полезных соединений, ускоряет обмен веществ и способствует похудению. При чем, основной эффект будет происходить во время сна.

Известно, что чай улун сочетает в себе свойства как зеленого чая — яркий аромат, так и красного — насыщенный вкус. Профессор Кумпея Токуяма рассказал, что этот напиток стимулирует расщепление жиров почти на 20% — это было доказано с помощью эксперимента. Специалисты доказали, что улун оказывал влияние на жировые отложения добровольцев даже в то время, когда они спали. При этом, негативных побочных эффектов от употребления этого чая обнаружено не было.

Стоит отметить, что улун содержится более 400 видов полезных для организма человека химических соединений. Главные из них: соединения полифенола, кофеин, витамины С, D, E, K, B1, B6, B3, B12, кальций, фосфор, железо, йод, магний, селен, цинк, марганец и другие.

Напомним, что красная икра — один из самых полезных морепродуктов, в составе которого много уникальных жирных кислот омега-3. Специалисты доказали, что она способствует похудению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские эксперты перечислили основные ошибки, которые допускают люди, мечтающие сбросить лишний вес.

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