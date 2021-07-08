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Стало известно, какой шоколад помогает похудеть

Исследователи из США и Испании в ходе эксперимента выяснили, с помощью какого шоколада можно избавиться от лишних килограмм

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Для любителей белого шоколада есть хорошая новость. Оказывается, что продукт помогает в борьбе с лишними килограммами. Когда его лучше употреблять и в каком количестве?

Стало известно, какой шоколад помогает похудеть

С помощью какого шоколада можно похудеть / Фото: Freepik

Американские исследователи совместно с испанскими коллегами провели эксперимент, в котором приняло участие 19 женщин постклимактерического возраста. Каждое утро в течение часа после пробуждения они употребили по 100 граммов белого шоколада и столько же съедали перед сном. Позже ученые проверили, есть ли у женщин прибавка в весе.  Оказалось, что утренний и ночной прием сладости не привел к увеличению веса, более того, шоколад снижал аппетит, улучшил состав микробиоты и качество сна. А прием шоколада в утренние часы помогал сжигать жир и снижал уровень глюкозы в крови.

Результаты этого исследования показали, что не только сама пища, но и время ее приема играет важную роль в физиологических механизмах, которые участвуют в регуляции веса нашего тела.

Плюс ко всему, белый шоколад стимулирует выработку серотонина и способствует выбросу эндорфинов, от чего при употреблении данного продукта повышается настроение.

Напомним, что шоколад — любимое лакомство, как взрослых, так и детей. Но злоупотреблять им не стоит. Американский врач-реаниматолог Рид Колдвелл рассказал, можно ли умереть, если съесть слишком много шоколада. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из Великобритании и Канады провели исследование и выяснили, что люди, которые чаще употребляют горький шоколад, имеют более устойчивое психоэмоциональное состояние, по сравнению, с любителями молочного или белого шоколада.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/study-reveals-that-you-can-lose-weight-by-eating-white-chocolates/photostory/84202267.cms?picid=84202353
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