Стало известно, какой шоколад помогает похудеть

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Светлана Шкурупий
Для
любителей белого шоколада есть хорошая новость. Оказывается, что продукт
помогает в борьбе с лишними килограммами. Когда его лучше употреблять и в каком
количестве?
С помощью какого шоколада можно похудеть / Фото: Freepik
Американские
исследователи совместно с испанскими коллегами провели эксперимент, в котором
приняло участие 19 женщин постклимактерического возраста. Каждое утро в течение
часа после пробуждения они употребили по 100 граммов белого шоколада и столько
же съедали перед сном. Позже ученые проверили, есть ли у женщин прибавка в
весе. Оказалось, что утренний и ночной
прием сладости не привел к увеличению веса, более того, шоколад снижал аппетит,
улучшил состав микробиоты и качество сна. А прием шоколада в утренние часы
помогал сжигать жир и снижал уровень глюкозы в крови.
Результаты
этого исследования показали, что не только сама пища, но и время ее приема
играет важную роль в физиологических механизмах, которые участвуют в регуляции
веса нашего тела.
Плюс
ко всему, белый шоколад стимулирует выработку серотонина и способствует выбросу
эндорфинов, от чего при употреблении данного продукта повышается настроение.
Напомним, что шоколад — любимое лакомство, как взрослых, так и детей. Но злоупотреблять им не стоит. Американский врач-реаниматолог Рид Колдвелл рассказал, можно ли умереть, если съесть слишком много шоколада.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из Великобритании и Канады провели исследование и выяснили, что люди, которые чаще употребляют горький шоколад, имеют более устойчивое психоэмоциональное состояние, по сравнению, с любителями молочного или белого шоколада.
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