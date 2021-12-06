Стало известно, какие продукты улучшают качество крови

Здоровье и самочувствие человека зависят от множества факторов, одним из которых является качество крови. Чтобы улучшить этот показатель, специалисты посоветовали добавить в рацион следующие продукты:

Как улучшить качество крови / Фото: depositphotos

Вода

Тело на 90% состоит из воды, поэтому организм нуждается в нормальном водном балансе. При первых симптомах варикоза или проблем с кровью, нужно задуматься, достаточно ли вы употребляете жидкости каждый день. Средняя норма — 1 -1,5 литра.

Льняное масло

Продукт состоит из полиненасыщенных жирных кислот, витамина Е и других ценных веществ, которые нужны сосудам, потому что они восстанавливают их эластичность.

Жирная рыба

В жирных сортах рыбы много витаминов и микроэлементов, а частности ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают "вредный" холестерин в крови, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы.

Морская капуста

Очень полезны для крови продукты, содержащие йод. Одним из них является морская капуста. Ее употребление уменьшает вязкость и повышает тонус сосудов.

Хурма

В составе хурмы много антиоксидантов, а благодаря наличию флавоноидов она разжижает кровь, препятствует образованию тромбов, укрепляет сосуды и нормализует уровень холестерина в крови.

Краснокочанная капуста

Эксперты также советуют обратить внимание на краснокочанную капусту, потому что в ней много калия, который полезен для сосудов. А также она улучшает метаболизм и качество крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за плохой экологии, и неправильного образа жизни у человека в крови может накапливаться много токсинов, тяжелых металлов и других веществ, негативно влияющих на общее состояние здоровья. Что в таких случаях нужно добавить в рацион, чтобы ее очистить?

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