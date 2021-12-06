logo

BTC/USD

48720.44

ETH/USD

4075.01

LTC/USD

148.71

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Стало известно, какие продукты улучшают качество крови
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какие продукты улучшают качество крови

Эксперты перечислили продукты, которые стоит добавить в рацион, потому что они улучшают качество крови

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Здоровье и самочувствие человека зависят от множества факторов, одним из которых является качество крови. Чтобы улучшить этот показатель, специалисты посоветовали добавить в рацион следующие продукты:

Стало известно, какие продукты улучшают качество крови

Как улучшить качество крови / Фото: depositphotos

Вода

Тело на 90% состоит из воды, поэтому организм нуждается в нормальном водном балансе. При первых симптомах варикоза или проблем с кровью, нужно задуматься, достаточно ли вы употребляете жидкости каждый день. Средняя норма — 1 -1,5 литра. 

Льняное масло

Продукт состоит из полиненасыщенных жирных кислот, витамина Е и других ценных веществ, которые нужны сосудам, потому что они восстанавливают их эластичность. 

Жирная рыба

В жирных сортах рыбы много витаминов и микроэлементов, а частности ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают "вредный" холестерин в крови, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы. 

Морская капуста

Очень полезны для крови продукты, содержащие йод. Одним из них является морская капуста. Ее употребление уменьшает вязкость и повышает тонус сосудов. 

Хурма

В составе хурмы много антиоксидантов, а благодаря наличию флавоноидов она разжижает кровь, препятствует образованию тромбов, укрепляет сосуды и нормализует уровень холестерина в крови.

Краснокочанная капуста

Эксперты также советуют обратить внимание на краснокочанную капусту, потому что в ней много калия, который полезен для сосудов. А также она улучшает метаболизм и качество крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за плохой экологии, и неправильного образа жизни у человека в крови может накапливаться много токсинов, тяжелых металлов и других веществ, негативно влияющих на общее состояние здоровья. Что в таких случаях нужно добавить в рацион, чтобы ее очистить?


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://aif.ru/food/diet/rastvorit_tromb_kakie_produkty_uluchshayut_kachestvo_krovi
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!