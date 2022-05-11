Срочно в рацион: какие продукты помогают продлить молодость

От нашего питания напрямую зависит состояние здоровья организма, поэтому продукты, которые мы употребляем должны быть натуральными, полезными и качественными. Эксперты рассказали, что стоит добавить в рацион, если вы хотите "задержать" молодость.

Как продлить молодость (фото из открытых источников)

Белок

Обогатите свое меню растительным белком, потому что он участвует во многих процессах организма, в частности восстанавливает клетки и ткань, а еще входит в состав коллагена, который необходим для упругости и здоровья кожи.

Томаты

В этом овоще содержатся антиоксидантные вещества, а именно ликопин, который защищает нашу кожу от ультрафиолетового излучения. Также вещество улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Чернослив

Эксперты рекомендуют каждый день употреблять 5-6 плодов чернослива, чтобы сохранить минеральную плотность костной ткани.

Рыба

Добавьте в меню также жирные сорта рыбы, потому что они содержат омега-3 кислоты, которые благоприятно действуют на весь организм, в частности снижают воспаления на коже.

Авокадо

Этот экзотический плод богат на мононенасыщенные жиры, а благодаря им формируется здоровая кожная мембрана. Еще в авокадо есть множество антиоксидантов, которые помогают поддерживать молодость.

Морковь

В ее составе много витаминов и полезных веществ, в частности витамин А, который стимулирует выработку коллагена, а он отвечает за красоту кожи.

Миндаль

Вкусный орех поможет продлить молодость благодаря витамину Е, который отвечает за клеточную регенерацию, также он полезен для иммунитета.

Шпинат

За выработку ценнейшего для организма коллагена отвечает и шпинат. Также в нем содержится большое количество витамина С, укрепляющего иммунитет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают омолодить мозг.

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