Сокращают жизнь: названы пять худших продуктов для завтрака

Все помнят о том, что завтрак является главным приемом пищи, потому что запускает обменные процессы и повышает уровень энергии. Но есть продукты, которые лучше не употреблять утром, потому что они плохо сказываются на состоянии здоровья.

Что нельзя употреблять на завтрак / Фото: goodfon

Диетологи Кимберли Даффи, Дана Эллис Ханнес и Кортни Д'Анджело назвали 5 продуктов, от которых следует отказаться на завтрак:

Хлопья

Многие предпочитают есть утром хлопья или "быстрые" каши, не подозревая о том, что их регулярное употребление может вызвать ряд заболеваний. Дело в том, что такой завтрак содержит много сахара и других химических элементов, которые могут повысить уровень энергии, а потом резко его понизить. В результате человек начнет испытывать раздражительность и голод.

Бекон

Эксперт Кортни Д'Анджело не рекомендует на завтрак есть бекон, потому что это мясо прошло глубокую обработку, в нем содержится много соли и других добавок, которые негативно действуют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Пончики и выпечка

Во время утреннего приема пищи стоит отказаться от выпечки, потому что она также богата на сахар, который повышает в крови уровень инсулина. Потом он резко падает и у человека наблюдается упадок сил. Кроме того, ежедневное употребление пончиков и другой выпечки может привести к ожирению.

Колбаса

Диетолог Кимберли Даффи отмечает, что колбаса также является переработанным мясо и ее частое употребление может негативно сказаться на состоянии здоровье. В составе колбасы, а также ветчины и сосисок, содержатся нитриты, плохо влияющие на многие системы организма.

Сладкие кофейные напитки

Эксперт Дана Эллис Ханнес не рекомендует утром увлекаться сладкими кофейными напитками и опять же вся проблема в сахаре.

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