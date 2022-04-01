Сокращают жизнь: названы пять худших продуктов для завтрака

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Все
помнят о том, что завтрак является главным приемом пищи, потому что запускает
обменные процессы и повышает уровень энергии. Но есть продукты, которые лучше
не употреблять утром, потому что они плохо сказываются на состоянии здоровья.
Что нельзя употреблять на завтрак / Фото: goodfon
Диетологи
Кимберли Даффи, Дана Эллис Ханнес и Кортни Д'Анджело назвали 5 продуктов, от
которых следует отказаться на завтрак:
Хлопья
Многие
предпочитают есть утром хлопья или "быстрые" каши, не подозревая о
том, что их регулярное употребление может вызвать ряд заболеваний. Дело в том,
что такой завтрак содержит много сахара и других химических элементов, которые
могут повысить уровень энергии, а потом резко его понизить. В результате
человек начнет испытывать раздражительность и голод.
Бекон
Эксперт
Кортни Д'Анджело не рекомендует на завтрак есть бекон, потому что это мясо
прошло глубокую обработку, в нем содержится много соли и других добавок,
которые негативно действуют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.
Пончики и выпечка
Во
время утреннего приема пищи стоит отказаться от выпечки, потому что она также
богата на сахар, который повышает в крови уровень инсулина. Потом он резко
падает и у человека наблюдается упадок сил. Кроме того, ежедневное употребление
пончиков и другой выпечки может привести к ожирению.
Колбаса
Диетолог
Кимберли Даффи отмечает, что колбаса также является переработанным мясо и ее
частое употребление может негативно сказаться на состоянии здоровье. В составе
колбасы, а также ветчины и сосисок, содержатся нитриты, плохо влияющие на многие
системы организма.
Сладкие кофейные
напитки
Эксперт
Дана Эллис Ханнес не рекомендует утром увлекаться сладкими кофейными напитками
и опять же вся проблема в сахаре.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как завтракать, чтобы снизить уровень холестерина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости