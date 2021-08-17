Картофельные чипсы входят в категорию вредных продуктов, поскольку содержат много соли, консервантов, усилителей вкуса и других добавок, негативно влияющих на организм. Но врач-нутрициолог Анна Белоусова рассказала, какое количество хрустящей закуски не навредит здоровью.

Сколько чипсов можно есть без вреда для здоровья (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в среднем пакете чипсов содержится 70 граммов и это количество, если есть продукт не за один раз, а постепенно, не вызовет серьезных последствий для организма. При чем, сочетать закуску нужно не с бутылкой пива, например, а со свежими овощами или салатом. Плюс ко всему, баловать себя чипсами не стоит чаще чем 1-2 раза в месяц, тогда не стоит опасаться вреда для организма. Также врач посоветовала отдавать предпочтение классическим чипсам, без различных вкусовых добавок.

Стоит отметить, что такая закуска при регулярном употреблении может спровоцировать появление лишнего веса, а также проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой системой и почками.

Хорошей альтернативой картофельным чипсам, по словам эксперта, являются фруктовые или овощные чипсы. Они станут хорошим вариантом для перекуса.

Напомним, что желание съесть чипсы или же другие снеки свидетельствует о том, что организму не хватает хлоридов, натрия и кальция. Чтобы их получить, можно съесть сыр, рыбу, бобовые или же домашний попкорн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетологи западного журнала Health Affairs назвали все причины, почему картофельные чипсы, мимо которых трудно пройти в супермаркете, грозят нам не только набором лишнего веса, но и серьезными заболеваниями организма.

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