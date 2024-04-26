Сколько чашек кофе можно выпить в день: результаты исследования

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Черновалова Кристина
Каждое утро миллионы людей по всему миру начинают свой день с чашечки ароматного кофе. Для многих это не просто напиток, а настоящий ритуал, но какова его реальная цена для здоровья? Недавние исследования позволяют по-новому взглянуть на этот ароматный напиток, который, оказывается, обладает не только приятным вкусом, но и существенным воздействием на организм человека.
Сколько раз в день можно пить кофе: эксперты дали свой ответ
Исследования показали, что кофеин, содержащийся в кофе, обладает свойствами стимулятора, схожими с амфетамином и кокаином. Он вызывает привыкание, и при резком отказе от него могут появиться симптомы абстиненции.
Сколько кофе можно пить без вреда?
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считает, что безопасная суточная доза кофеина составляет 400 миллиграммов. Это примерно 4-5 чашек кофе.
Польза кофе:
Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Снижение риска болезни Паркинсона, диабета 2 типа и некоторых заболеваний печени.
Повышение работоспособности и концентрации внимания.
Улучшение настроения.
Опасность чрезмерного употребления кофе:
Бессонница.
Тревожность.
Головная боль.
Расстройство желудка.
Учащенное сердцебиение.
Отказ от кофе: как пережить?
Если вы решили сократить или полностью отказаться от кофе, делайте это постепенно.
Снижайте количество кофеина на 1 чашку в день.
Пейте больше воды.
Добавьте в свой рацион другие источники энергии, например, фрукты и овощи.
Напомним, что больше всего от кофеина страдает щитовидная железа, а она является одним из самых важных органов в нашем теле.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как побороть зависимость от кофеина, ведь она может отражаться на здоровье также пагубно, как и никотиновая.
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