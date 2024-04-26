Сколько чашек кофе можно выпить в день: результаты исследования

Каждое утро миллионы людей по всему миру начинают свой день с чашечки ароматного кофе. Для многих это не просто напиток, а настоящий ритуал, но какова его реальная цена для здоровья? Недавние исследования позволяют по-новому взглянуть на этот ароматный напиток, который, оказывается, обладает не только приятным вкусом, но и существенным воздействием на организм человека.

Сколько раз в день можно пить кофе: эксперты дали свой ответ

Исследования показали, что кофеин, содержащийся в кофе, обладает свойствами стимулятора, схожими с амфетамином и кокаином. Он вызывает привыкание, и при резком отказе от него могут появиться симптомы абстиненции.

Сколько кофе можно пить без вреда?

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считает, что безопасная суточная доза кофеина составляет 400 миллиграммов. Это примерно 4-5 чашек кофе.

Польза кофе:

Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение риска болезни Паркинсона, диабета 2 типа и некоторых заболеваний печени.

Повышение работоспособности и концентрации внимания.

Улучшение настроения.

Опасность чрезмерного употребления кофе:

Бессонница.

Тревожность.

Головная боль.

Расстройство желудка.

Учащенное сердцебиение.

Отказ от кофе: как пережить?

Если вы решили сократить или полностью отказаться от кофе, делайте это постепенно.

Снижайте количество кофеина на 1 чашку в день.

Пейте больше воды.

Добавьте в свой рацион другие источники энергии, например, фрукты и овощи.

Напомним, что больше всего от кофеина страдает щитовидная железа, а она является одним из самых важных органов в нашем теле.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как побороть зависимость от кофеина, ведь она может отражаться на здоровье также пагубно, как и никотиновая.