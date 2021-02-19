Школьные перекусы для детей: пакуем витаминный ланч-бокс

Когда ваш ребенок начнет посещать дошкольное или школьное учреждение, у него появится свой собственный ланч-бокс, в который вы можете собирать здоровые обеды вместе.

Ланч-бокс. Фото: lunchbox.com.ua

Ланч-бокс, наполненный свежей едой, дает вашему ребенку энергию для того, чтобы сосредоточиться на занятиях, учиться и играть весь день. Также не забудьте упаковать бутылку с питьевой водой в рюкзачок вашего малыша.

Идеи здорового обеда

Упаковка ланч-бокса дома означает, что вы можете предложить своему ребенку целый ряд здоровых вариантов обеда из пяти групп продуктов питания: овощи, фрукты, зерновые продукты ( хлеб, макароны, сухие завтраки, рис, кукуруза), молочные продукты (молоко, сыр, йогурт), мясо, рыба, курица, яйца и бобовые, в том числе горох, фасоль, чечевица, нут, орехи и т.д.

Вот несколько полезных идей для обеда, которые содержат все пять групп продуктов:

- бутерброд с хрустящим хлебом и такой начинкой, как салат, сыр, постное мясо или фалафель;

- разные кусочки хлеба для большего интереса — ржаной хлеб, багет, зерновой, ржаной, рисовые лепешки и т.д.

- пита или крекеры и палочки кабачка или моркови для окунания в хумус;

- картофельный салат, салат из нута, греческий салат;

- блюда из риса и лапши, которые можно есть холодными;

- йогурт и фрукты или мюсли, которые остаются прохладными в изолированной коробке для завтрака.

Здоровые закуски

Свежие и консервированные фрукты в натуральном соке, сухофрукты, мюсли, йогурт, кусочки сыра, фруктовый хлеб, рисовые лепешки и цельнозерновые крекеры – относятся к питательным и полезным закускам. Вы также можете попробовать сделать свои собственные здоровые кексы или пирожные, используя овощи или фрукты — например, морковь, банан, тыкву или цуккини. Сладкие пирожные с кремовыми начинками лучше всего хранить для таких особых случаев, как дни рождения.

Наиболее вкусные сэндвич — комбинации:

- сыр и тертая морковь

- сыр, ананас и листья салата

- сыр и нарезанный огурец (свежий или маринованный)

- творог или рикотта и лук

- вареное яйцо и листья салата

- вареные яйца, измельченные с луком, укропом или петрушкой

- омлет и помидор

- яблоко и изюм

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