Школьные перекусы для детей: пакуем витаминный ланч-бокс

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Седлецкая Татьяна
Когда ваш ребенок начнет посещать дошкольное или школьное учреждение, у
него появится свой собственный ланч-бокс, в который вы можете собирать здоровые
обеды вместе.
Ланч-бокс. Фото: lunchbox.com.ua
Ланч-бокс, наполненный свежей едой, дает вашему ребенку энергию для того,
чтобы сосредоточиться на занятиях, учиться и играть весь день. Также не
забудьте упаковать бутылку с питьевой водой в рюкзачок вашего малыша.
Идеи здорового обеда
Упаковка ланч-бокса дома означает, что вы можете предложить своему ребенку
целый ряд здоровых вариантов обеда из пяти групп продуктов питания: овощи, фрукты,
зерновые продукты ( хлеб, макароны, сухие завтраки, рис, кукуруза), молочные
продукты (молоко, сыр, йогурт), мясо, рыба, курица, яйца и бобовые, в том числе
горох, фасоль, чечевица, нут, орехи и т.д.
Вот несколько полезных идей для
обеда, которые содержат все пять групп продуктов:
- бутерброд с хрустящим хлебом и такой начинкой, как салат, сыр, постное
мясо или фалафель;
- разные кусочки хлеба для большего интереса — ржаной хлеб, багет,
зерновой, ржаной, рисовые лепешки и т.д.
- пита или крекеры и палочки кабачка или моркови для окунания в хумус;
- картофельный салат, салат из нута, греческий салат;
- блюда из риса и лапши, которые можно есть холодными;
- йогурт и фрукты или мюсли, которые остаются прохладными в изолированной
коробке для завтрака.
Здоровые закуски
Свежие и консервированные фрукты в натуральном соке, сухофрукты, мюсли,
йогурт, кусочки сыра, фруктовый хлеб, рисовые лепешки и цельнозерновые крекеры –
относятся к питательным и полезным закускам. Вы также можете попробовать
сделать свои собственные здоровые кексы или пирожные, используя овощи или
фрукты — например, морковь, банан, тыкву или цуккини. Сладкие
пирожные с кремовыми начинками лучше всего хранить для таких особых случаев, как
дни рождения.
Наиболее вкусные сэндвич — комбинации:
- сыр и тертая морковь
- сыр, ананас и листья салата
- сыр и нарезанный огурец (свежий или маринованный)
- творог или рикотта и лук
- вареное яйцо и листья салата
- вареные яйца, измельченные с луком, укропом или петрушкой
- омлет и помидор
- яблоко и изюм
Ранее "Комментарии" писали про простой способ обеспечить ребенку полноценное питание.
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