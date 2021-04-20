logo
Русский Українська

BTC/USD

55805.86

ETH/USD

2190.14

LTC/USD

256.46

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Шашлык из какого мяса назвали самым вредным
commentss НОВОСТИ Все новости

Шашлык из какого мяса назвали самым вредным

Диетологи рассказали, из какого мяса шашлык - самый полезный, а из какого - очень вредный

сегодня, 16:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Очень скоро погода начнет радовать нас солнечными деньками и можно будет выбираться на природу, чтобы пожарить мясо на мангале. Однако не всякое мясо одинаково полезно. Диетологи рассказали, какое лучше не использовать для шашлыков.

Шашлык из какого мяса назвали самым вредным

Из какого мяса не стоит делать шашлык (фото из открытых источников)

Баранина

По словам экспертов, баранину не стоит использовать для приготовления шашлыка, поскольку такое мясо трудно переваривается и является достаточно "тяжелым" для организма. Но в целом баранину периодически нужно добавлять в рацион, потому что в ней много лецитина — вещества, которое улучшает мозговую деятельность, а еще фтора, укрепляющего зубную эмаль. 

Говядина

Если хотите приготовить шашлык из говядины, тогда отдайте предпочтение молодому мясу, потому что в "старом" много вредных насыщенных жиров. Также в нем накапливаются вещества, вызывающие окислительные процессы. 

Свинина

Этот вид мяса чаще всего используется для приготовления шашлыков, хоть он и является жирным. Эксперты говорят, что свиное сало содержит арахидоновую кислоту — необходимое соединение для выработки женских и мужских гормонов. Чтобы шашлык получился не очень жирным, его стоит замариновать в травах, а не в калорийном майонезе.  

Курица и индейка

Самым полезным оказался шашлык из курицы и индейки. В таком мясе (высокого качества) содержится много витаминов и полезных микроэлементов, в частности белок, который необходим для поддержания иммунитета и работы нервной системы.

Напомним, что самым полезным для иммунитета является куриное мясо. В нем много белка, который расщепляется на аминокислоты, важные для поддержания организма в тонусе.  Кроме этого, куриное мясо менее калорийное, чем остальное, поэтому его часто включают в состав диетических блюд. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему следует отказаться от мясных полуфабрикатов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mke.ee/zdorovje/iz-kakogo-myasa-shashlyk-samyj-poleznyj-a-iz-kakogo-samyj-opasnyj
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ