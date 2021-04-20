Шашлык из какого мяса назвали самым вредным

Очень скоро погода начнет радовать нас солнечными деньками и можно будет выбираться на природу, чтобы пожарить мясо на мангале. Однако не всякое мясо одинаково полезно. Диетологи рассказали, какое лучше не использовать для шашлыков.

Из какого мяса не стоит делать шашлык (фото из открытых источников)

Баранина

По словам экспертов, баранину не стоит использовать для приготовления шашлыка, поскольку такое мясо трудно переваривается и является достаточно "тяжелым" для организма. Но в целом баранину периодически нужно добавлять в рацион, потому что в ней много лецитина — вещества, которое улучшает мозговую деятельность, а еще фтора, укрепляющего зубную эмаль.

Говядина

Если хотите приготовить шашлык из говядины, тогда отдайте предпочтение молодому мясу, потому что в "старом" много вредных насыщенных жиров. Также в нем накапливаются вещества, вызывающие окислительные процессы.

Свинина

Этот вид мяса чаще всего используется для приготовления шашлыков, хоть он и является жирным. Эксперты говорят, что свиное сало содержит арахидоновую кислоту — необходимое соединение для выработки женских и мужских гормонов. Чтобы шашлык получился не очень жирным, его стоит замариновать в травах, а не в калорийном майонезе.

Курица и индейка

Самым полезным оказался шашлык из курицы и индейки. В таком мясе (высокого качества) содержится много витаминов и полезных микроэлементов, в частности белок, который необходим для поддержания иммунитета и работы нервной системы.

Напомним, что самым полезным для иммунитета является куриное мясо. В нем много белка, который расщепляется на аминокислоты, важные для поддержания организма в тонусе. Кроме этого, куриное мясо менее калорийное, чем остальное, поэтому его часто включают в состав диетических блюд.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему следует отказаться от мясных полуфабрикатов.

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