Семь причин употреблять крольчатину

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Ольга Чародий
Крольчатина считается диетическим легкоусвояемым мясом. Она
рекомендована диетологами как отличный продукт с комплексом полезных
питательных веществ.
Кролик (фото из открытых источников)
В тушке кроля есть четкое разделение между мясом и жиром, что
позволяет легко отделить одно от другого и снизить калорийность продукта.
Крольчатина – диетическое мясо. Энергетическая ценность ее в
2 раза меньше, чем у свинины, поэтому мясо рекомендовано в рационах для
снижения веса.
Крольчатина усваивается на 90% — это самый высокий
процент.
Крольчатина богата на все необходимые человеку аминокислоты.
Данный вид мяса не вызывает аллергической реакции.
Крольчатина содержит комплекс витаминов группы В, магний, кальций, фосфор, калий, железо, и натрий, необходимые для здоровья человека.
Напомним, исследователи выяснили, что на рост клеток рака влияет серин — аминокислота, которая участвует в производстве белков и содержится в таких продуктах, как мясо, рыба, соевые бобы, яйца. Ученые проведи эксперимент с лабораторными грызунами, их разделили на две группы. Первую группу не ограничивали в питании, а второй — давали рацион с низким содержанием серина. Результаты показали, что у грызунов из второй группы рост злокачественной опухоли замедлился.
Но при этом, исследователи заявили, что у 30% людей, у которых был диагностирован рак кишечника или поджелудочной железы, произошла мутация. Она привела к тому, что поврежденные клетки сами начали вырабатывать серин. Она привела к тому, что поврежденные клетки сами начали вырабатывать серин. В таких случаях, ограничения в еде уже, к сожалению, не показывают желаемого результата.
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