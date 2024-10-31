Самые отвратительные алкогольные напитки: что не каждый решится попробовать

Алкогольные напитки могут быть разнообразными и интересными, но некоторые из них настолько необычны и отвратительны, что не каждый решится их попробовать. Портал "Комментарии" рассказывает о самых отвратительных алкогольных напитках, которые вызывают отвращение даже у самых смелых дегустаторов.



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Малорт (Malört)

Малорт – это горький ликер на основе полыни, созданный в 1930-х годах шведским иммигрантом Карлом Епсоном в Чикаго. Этот напиток известен своим резким вкусом и долгим горьким послевкусием. Малорт, что в переводе со шведского означает "полынь", был создан на основе шведского напитка beskbrännvin, который часто настаивается на полыни. Хотя этот напиток имеет своих поклонников, большинство людей считают его вкус слишком горьким и неприятным.

Вино из мышей (Baby Mouse Wine)

Этот напиток популярен в Китае и в Корее и считается лечебным средством. Вино производится путем погружения живых двухдневных мышей в бутылку рисового вина, где они ферментируются примерно год. Считается, что этот напиток обладает лечебными свойствами, в частности помогает при астме. Однако вкус этого вина сравнивают с бензином, и после его употребления мышей также едят, что делает этот напиток одним из самых отвратительных в мире.

Чича (Chicha)

Чича – это традиционное пиво из кукурузы, которое производится в Южной Америке. Процесс приготовления включает жевание кукурузы для смачивания и измельчения, после чего ее выплевывают и оставляют для ферментации. Слюна превращает кукурузный крахмал в ферментированные сахара. Хотя современные методы позволяют обойтись без жевания, традиционный способ приготовления или может вызвать сразу у многих людей.

Вино из желчи змеи (Snake Bile Wine)

Этот напиток популярен в странах Дальнего Востока и считается лечебным. Вино производится путем смешивания желчи змеи с рисовым вином. Считается, что этот напиток обладает лечебными свойствами, но его вкус очень специфичен и не каждый решится его попробовать.

Семенной стаут (Stag Semen Stout)

Этот необычный напиток был создан владельцем паба в Новой Зеландии Стивом Драммондом. Стаут содержит оленью семью, придающую напитку кремовости. Хотя некоторые отважные дегустаторы описывают его вкус как "кремовый", большинство людей считают этот напиток отвратительным.

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