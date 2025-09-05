С работой кишечника будет все отлично: 3 продукта для регулярного опорожнения

Названы продукты, которые стоит включить в рацион, чтобы предотвратить запоры и поддержать нормальную работу пищеварительной системы.

Работа кишечника. Фото: из открытых источников

В журнале Foods говорится, что овес является одним из самых эффективных цельных зерен для поддержания регулярности стула благодаря сочетанию растворимой и нерастворимой клетчатки.

Он содержит особый тип растворимой клетчатки, которая называется бета-глюкан, которая улучшает моторику кишечника и увеличивает рост полезных бактерий. Овес также является хорошим источником резистентного крахмала — пребиотика, который питает полезные бактерии в кишечнике, способствуя их росту.

Полстакана овсянки обеспечивает около 14% суточной потребности в клетчатке. Попробуйте добавлять овес в смузи, овсянку или выпечку.

Также кишечник будет вам благодарен за употребление семен киноа. Этот продукт стал основным на многих кухнях и не только благодаря своей универсальности. Эти крошечные семена особенно полезны для кишечника, предлагая микроэлементы и клетчатку, которые вместе поддерживают пищеварение и помогают опорожняться.

По данным USDA, киноа богата как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой. Она также является источником магния, минерала, который может помочь расслабить мышцы пищеварительного тракта, что поддерживает регулярность опорожнения.

Кроме того, киноа также способствует росту полезных кишечных бактерий и выработке короткоцепочечных жирных кислот — соединений, которые играют решающую роль в поддержании здорового опорожнения кишечника.

Третьим незаменим для кишечника продуктом будет цельнозерновая пшеница. Замена продуктов из рафинированной пшеницы, таких как белый хлеб или макароны, на их цельнозерновые версии – один из самых элементарных способов увеличить содержание клетчатки в рационе.

Цельная пшеница также действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике и способствуя общему здоровью пищеварения.

Основные продукты ежедневного употребления, такие как цельнозерновой хлеб, макароны и крекеры, являются простыми средствами для достижения целей по клетчатке.

