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Ученые назвали ягоду, спасающую от рака кишечника

Эта ягода не только вкусна, но и способна оградить организм от опасной болезни

сегодня, 15:58
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Амбарцумян Анна

Американские ученые выяснили, что обычная вишня содержит уникальные вещества, которые помогают предотвратить развитие рака кишечника. Особые антиоксиданты в составе ягоды уменьшают воспаление и тормозят рост злокачественных клеток. Каким образом вишня может стать вашим естественным щитом от опасного недуга – читайте дальше.

Ученые назвали ягоду, спасающую от рака кишечника

Фото: freepik

Как вишня борется с онкологией

Исследователи из Мичиганского университета установили, что вишня содержит флавоноиды – мощные антиоксиданты, нейтрализующие разрушительное действие свободных радикалов. Особенно важную роль играют антоцианы – соединения, уменьшающие риск развития "тихого" рака кишечника, который часто не дает явных симптомов на ранних стадиях.

В ходе эксперимента на лабораторных мышах ученые выяснили, что экстракт вишни может подавлять рост злокачественных клеток в толстой кишке. Более того, исследования показали, что эти вещества также имеют противораковый эффект в отношении клеток молочных желез, замедляя их распространение.

Дополнительные преимущества для здоровья

Кроме борьбы с онкологией, вишня укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает уменьшить воспалительные процессы в организме. Ученые рекомендуют регулярно употреблять эту ягоду, чтобы сохранить здоровье и снизить риск серьезных заболеваний.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что рак кишечника — это одно из самых распространенных онкологических заболеваний, которое часто диагностируется на поздних стадиях из-за отсутствия выраженных симптомов в начале. Своевременное выявление болезни значительно повышает шансы успешного лечения. Основные признаки, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии кишечника – по ссылке.



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