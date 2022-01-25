О пользе имбиря, пожалуй, знают все, ведь этот продукт можно назвать природным антибиотиком. Однако, по словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, имбирь нельзя сочетать с определенными лекарственными средствами.

С какими лекарствами опасно сочетать имбирь (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что имбирь обладает противовирусным и противовоспалительным действием, но перед его употреблением или использованием нужно проконсультироваться с врачом. Дело в том, что продукт не рекомендуется сочетать с жаропонижающими лекарствами, потому что это может привести к понижению свертываемости крови. А еще имбирь нельзя сочетать с препаратами, призванными снижать уровень сахара в крови.

По словам диетолога, имбирь также не желательно употреблять с липоевой кислотой, чесноком, женьшенем и псиллиумом. Продукт рекомендуется есть каждый день, но в умеренных дозах, например, добавляя его в чай для вкуса. Но, если вы едите имбирное варенье, пьете чай с имбирем и лекарственные настойки на этом продукте, то можно вызвать проблемы со здоровьем.

Напомним, что произойдет с организмом, если вы начнете есть имбирь не время от времени, а хотя бы раз в день, добавляя комфортное количество в чай или пищу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что имбирь давно используют в народной медицине, как средство от многих заболеваний. Он обладает целым рядом полезных свойств для организма. Но несмотря на всю пользу, этот продукт разрешен для употребления не всем. Кому же стоит отказаться от имбиря?

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