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Плохое сочетание: какие таблетки опасно смешивать

Эксперты рассказали, какие лекарственные препараты нельзя смешивать, чтобы не навредить состоянию здоровья

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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К приему лекарственных средств нужно относиться серьезно, потому что есть группы препаратов, которые нельзя смешивать, иначе можно навредить организму. Что это за препараты?

Плохое сочетание: какие таблетки опасно смешивать

Какие таблетки опасно смешивать (фото из открытых источников)

Обезболивающее и лекарство от простуды

Эксперты говорят, что в состав таблеток от простудных заболеваний, как правило, входит парацетамол. Он помогает снять симптомы и снизить температуру. А еще он содержится в болеутоляющих препаратах. Если принять оба лекарственных средства, то можно навредить работе печени, поскольку вы превысите допустимую норму парацетамола в день.  

Кальций и препараты против диареи

Эти таблетки также не рекомендуется принимать вместе, по такой же причине, что и вышеуказанные. Препараты от диареи содержат лоперамид, помогающий кишечнику формировать более твердые фекалии. Кальций оказывает примерно такой же эффект поэтому действуя одновременно, эти препараты могут привести к запору.

Ибупрофен, диклофенак и аспирин

Эти медикаменты содержат нестероидные противовоспалительные средства, которые оказывают одинаковый эффект на организм. Если принять ибупрофен, диклофенак и аспирин вместе, то это может привести к передозировке, а это чревато серьезными последствиями. 

Напомним, что на фармацевтическом рынке существует множество видов таблеток и капсул. Но не всегда у них есть нужная дозировка, прописанная врачом. В связи с этим, многие пациенты часто разламывают или измельчают препараты. Но правильно ли это?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от боли, не прибегая к таблеткам.

Читайте также, что ученые создали таблетку, которая быстро очищающая загрязненную воду.


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Источник: https://doctor.rambler.ru/pharma/42505461-plohoe-sochetanie-kakie-tabletki-opasno-smeshivat/
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