Плохое сочетание: какие таблетки опасно смешивать

К приему лекарственных средств нужно относиться серьезно, потому что есть группы препаратов, которые нельзя смешивать, иначе можно навредить организму. Что это за препараты?

Какие таблетки опасно смешивать (фото из открытых источников)

Обезболивающее и лекарство от простуды

Эксперты говорят, что в состав таблеток от простудных заболеваний, как правило, входит парацетамол. Он помогает снять симптомы и снизить температуру. А еще он содержится в болеутоляющих препаратах. Если принять оба лекарственных средства, то можно навредить работе печени, поскольку вы превысите допустимую норму парацетамола в день.

Кальций и препараты против диареи

Эти таблетки также не рекомендуется принимать вместе, по такой же причине, что и вышеуказанные. Препараты от диареи содержат лоперамид, помогающий кишечнику формировать более твердые фекалии. Кальций оказывает примерно такой же эффект поэтому действуя одновременно, эти препараты могут привести к запору.

Ибупрофен, диклофенак и аспирин

Эти медикаменты содержат нестероидные противовоспалительные средства, которые оказывают одинаковый эффект на организм. Если принять ибупрофен, диклофенак и аспирин вместе, то это может привести к передозировке, а это чревато серьезными последствиями.

Напомним, что на фармацевтическом рынке существует множество видов таблеток и капсул. Но не всегда у них есть нужная дозировка, прописанная врачом. В связи с этим, многие пациенты часто разламывают или измельчают препараты. Но правильно ли это?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от боли, не прибегая к таблеткам.

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