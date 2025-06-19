Распространенные вещи, которые мешают похудеть

Вопрос, как сбросить лишние килограммы, беспокоит многих людей. И если одним это удается довольно легко, другие могут неделями и месяцами прилагать усилия в тренажерных залах без видимого результата. В такой ситуации следует пересмотреть не только питание и тренировку, но и общий темп жизни.

Вес. Иллюстративное фото

Специалисты, как пишет издание T he Sun, назвали факторы, которые могут саботировать похудение:

Неудачный выбор еды. Это, пожалуй, самый главный фактор набора веса и отсутствия результата при похудении. Некоторые продукты быстро перевариваются, что приводит к быстрым скачкам и падениям уровня сахара в крови — в такой ситуации есть хочется еще больше. Среди продуктов, которые не стоит есть — белый хлеб, макароны и выпечка.

Газированные напитки, подслащенные чаи и соки содержат много калорий и сахара, обладают малой питательной ценностью и способствуют увеличению веса.

Ультраобработанные продукты часто содержат много нездоровых жиров, натрия и сахара, но при этом не содержат необходимых питательных веществ.

Образ жизни. Недостаток сна нарушает работу гормонов, регулирующих аппетит, потенциально увеличивая тягу к пище и препятствуя потере веса.

Стресс может спровоцировать эмоциональное переедание и привести к нездоровому выбору пищи.

Отсутствие физических нагрузок может значительно снизить эффект от диеты. Хотя правильный рацион имеет решающее значение, регулярные упражнения помогают сжигать калории, наращивать мышцы и улучшать общее состояние здоровья.

Модные диеты часто неустойчивы и могут быть вредными в долгосрочной перспективе.

Большие порции. Даже здоровая пища может привести к увеличению веса, если ее употреблять в избыточных количествах.

Социальное влияние и отсутствие поддержки. Усилия по похудению могут ненамеренно саботировать друзья и семья. Они могут употреблять некоторые продукты, которые могут быть лишними при соблюдении здорового питания. Также важно получать поддержку от близких, чтобы оставаться мотивированными и не сбиваться с правильного пути.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие "полезные продукты могут мешать похудеть".



