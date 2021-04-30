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Главная Новости Здоровье диета и питание Пять важных продуктов, которые помогут нормализовать вес
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Пять важных продуктов, которые помогут нормализовать вес

Эксперты назвали продукты, которые нужно добавить в свой рацион, если вы хотите похудеть и контролировать свой вес

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, тогда необходимо пересмотреть свой рацион и включить в него полезные продукты, которые улучшают пищеварение и помогают нормализовать вес. Что это за продукты? 

Пять важных продуктов, которые помогут нормализовать вес

Какие продукты способствуют нормализации веса (фото из открытых источников)

Орехи

Обогащайте свой рацион орехами, потому что в их составе много "хороших" жиров, белков и углеводов, а также они богаты на витамины и различные вещества. Отдайте предпочтение грецкому ореху, миндалю, фундуку и фисташкам — они хорошо насыщают и при правильной дозировке помогают худеть. 

Перец чили

Исследователи выяснили, что в перце чили содержится капсаицин — вещество, снижающее аппетит и способствующее более активному окислению жиров — процессу, в ходе которого жиры расщепляются на жирные кислоты, а затем превращаются в энергию.

Оливковое масло

В составе оливкового масла есть олеиновая кислота, которая относиться к группе омега-9 жирных кислот и способствует более активному сжиганию жира, повышая выраженность работы генов, отвечающих за окисление жиров.

Зеленый чай

Многим известны полезные свойства зеленого чая, в частности то, что он помогает бороться с лишними килограммами. Исследования показали, что 4 чашки напитка в день способствуют значительному уменьшению массы тела и объема талии.

Уксус

Уксус не только делает вкус салатов ярче, но еще и помогает похудеть. Группа итальянских и шведских ученых доказала, что уксусная кислота снижает гликемический индекс продуктов с высоким содержанием углеводов и, соответственно, уровень сахара в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что метаболизм — это обмен веществ, который протекает в организме под воздействием различных биохимических процессов. Для его ускорения эксперты советуют добавить в рацион определенные продукты.


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Источник: https://style.rbc.ru/health/5a314ef89a79472f15c18e6f
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