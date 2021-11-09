Пять продуктов, которые спасут от переедания

С проблемой переедания сталкиваются многие люди. И она может зависеть как от психологических, так и физиологических факторов. Эксперты рассказали, какими жирными продуктами стоит обогатить рацион, чтобы научиться контролировать голод.

Как перестать переедать (фото из открытых источников)

Авокадо

Этот экзотический плод содержит большое количество "хороших" полиненасыщенных жиров. Приблизительно 80% авокадо состоит из полезнейших для нашего здоровья жирных кислот. С его помощью можно нормализовать уровень холестерина, а также обогатить организм калием, клетчаткой и другими микроэлементами.

Орехи

С голодом отлично справляются грецкие и миндальные орехи. Это, как считают эксперты, один из лучших вариантов перекуса, ведь его можно везде носить с собой. Люди, включившие орехи в свой постоянный рацион, менее подвержены ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

Лосось

Лидерами среди продуктов с высоким содержанием полиненасыщенных жиров является тунец, скумбрия и лосось. Рыба богата на омега-3 жирные ненасыщенные кислоты — вещества, которая снижают воспалительные процессы и способствуют борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Растительные масла

Обогатите рацион растительными маслами, в частности оливковым и кокосовым. В них много витаминов, полезных жиров и веществ, которые поддерживают работу организма и помогают контролировать аппетит.

Яйца

Этот продукт ценится за высокое содержание белка, ведь в одном курином яйце — примерно 5 граммов протеина высокого качества. Также яйца богаты на аминокислоты, витамины и другие полезные вещества. Они являются источником "хорошего" холестерина и помогают понизить уровень "плохого".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как организм защищает нас от переедания и в каких случаях можно умереть от переполнения желудка пищей.

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