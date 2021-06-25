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Ученые рассказали, можно ли умереть от переедания

Медики рассказали, как организм защищает нас от переедания и в каких случаях можно умереть от переполнения желудка пищей

сегодня, 18:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Переедание — проблема, с которой сталкивается все больше людей и приводит она не только к лишнему весу, но и к серьезным заболеваниям, а иногда и летальному исходу.

Ученые рассказали, можно ли умереть от переедания

переедание / фото: pinterest

Медики отметили, что смерть от переедания возможна, но происходит такое крайне редко, поскольку организм защищает нас от этого. Когда желудок наполняется пищей или жидкостью, в нем активируются рецепторы растяжения, сигнализирующие мозгу о сытости. Когда желудок наполняется, мы испытываем чувство сытости и перестаем думать о пище на несколько часов. Иногда при переедании может возникнуть рвота. 

Но бывают случаи, когда неконтролируемый прием пищи приводит к разрыву желудка или пищевода. Например, одна пациентка с анорексией (болезнь, связанная с отсутствием аппетита, — прим. авт.) скончалась после того, как переела винограда и гранатов. 

Медики говорят, если происходит разрыв слизистой оболочки желудка, его кислотное содержимое изливается в брюшную полость. При этом часто возникает внутреннее кровотечение. При переедании человек может скончаться от перитонита (воспаление брюшины, которое может привести к нарушению разных функций организма, — прим. авт.), а также сепсиса или шока. В таких случаях пациенту срочно нужна операция. 

К слову, постоянное переедание может спровоцировать ожирение, нарушить обмен веществ и работу щитовидной железы.

Напомним, что обуздать свой аппетит и избежать переедания бывает нелегко, но вполне возможно. А помочь в этом может привычный и доступный продукт. Какой именно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие советы помогут избавиться от чувства тяжести после переедания. 


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Источник: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.128.suppl_22.A16840
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