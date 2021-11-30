Пять продуктов, которые совершенно не подходят для ужина

Если хотите утром чувствовать себя свежо и хорошо, нужно внимательнее относиться к вечернему рациону, поскольку некоторые продукты плохо сказываются на самочувствии и внешнем виде. Что лучше не употреблять на ужин?

Что нельзя есть на ужин (фото из открытых источников)

Выпечка

Мучные продукты обычно содержат в себе много сахара, а он, в сочетании с жирами, провоцирует накопление жидкости в организме. Кроме того, любимое кондитерское изделие резко повысит уровень сахара в крови. И когда он будет спадать, вы останетесь один на один с ощущением сильного голода, что повлечет за собой еще один непредвиденный перекус.

Газообразующие продукты

Образование газов – еще одна частая причина отеков. В список "провокаторов" газообразования входят не только газированные напитки, но и полезные овощи: брокколи, капуста, баклажаны, кукуруза, чеснок, лук.

Красное мясо

Этот богатый белком продукт лучше оставить на обед. Все потому, что в его составе есть аминокислота тирозин, которая повышает уровень адреналина в крови, возбуждает нервную систему и создает дополнительные проблемы со сном.

Полуфабрикаты и фастфуд

Колбасы, сосиски и другие полуфабрикаты опасны по той же причине, что и фастфуд: у них слишком высокая доза соли и вредных добавок, негативно влияющих на желудок.

Соление и консервация

Такие продукты в любое время суток следует употреблять в умеренных количествах, особенно вечером. Соление – тяжелая для желудка пища, которая из-за слишком большого количества соли негативно влияет на почки и поджелудочную железу. Это, в свою очередь, приводит к обезвоживанию, отечности лица и даже расширению сосудистой сетки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что съесть на ужин, чтобы не поправиться.

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