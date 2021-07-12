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Главная Новости Здоровье диета и питание Пять продуктов, которые помогут при «забитых» артериях
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Пять продуктов, которые помогут при «забитых» артериях

Медики рассказали, какие продукты стоит добавить в рацион, если хотите предотвратить закупорку сосудов

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Правильные продукты питания помогают замедлить процесс накопления излишков холестерина в сосудах, предотвращая развитие серьезных заболеваний. Эксперты подсказали, чем нужно обогащать свой рацион.

Пять продуктов, которые помогут при «забитых» артериях

Продукты, помогающие предотвратить закупорку сосудов / Фото: interaztv.com

Овсянка

Исследователи говорят, что натуральная овсяная каша содержит клетчатку и другие ценные микроэлементы, которые снижают в крови уровень "вредного" холестерина, способного оседать на стенках сосудов. Так что начинайте свой день с овсянки.  

Фасоль

В этом продукте клетчатки в три раза больше, чем в овсянке, а еще фасоль содержит антиоксидантные веществами, которые предотвращают заболевания сердца. В неделю желательно употреблять хотя бы 1-2 блюда из фасоли. 

Чечевица

Исследование показало, что употребление чечевицы способно нейтрализовать повреждения, которые сосуды получают при гипертонии. Также в этом продукте много белка, клетчатки, магния, калия и других элементов, контролирующих давление. 

Жирная рыба

Рыба жирных сортов должна появляться на вашем столе не реже, чем дважды в неделю – если, конечно же, вы всерьез заботитесь о своем здоровье и долголетии. Жирные кислоты омега-3, которых особенно много в рыбе, способны уменьшить сосудистые бляшки и буквально очистить наши артерии.

Авокадо

Еще один ценный продукт на нашем столе, потому что в нем много витаминов, аминокислот, антиоксидантов, полиненасыщенных жиров, которые необходимы нашему организму, в частности сердечно-сосудистой системе. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Сергей Агапкин рассказал, какой продукт необходимо добавить в рацион, потому что он улучшает работу сердечно-сосудистой системы.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/8-produktov-kotorye-pomogut-pri-zabityh-arteriyah/
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