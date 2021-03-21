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Продукты, которые очищают организм лучше лекарств

Эти продукты содержат много витаминов

сегодня, 20:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В нашем организме накапливаются токсины, которые необходимо выводить, потому что они являются причиной возникновения многих заболеваний. Делать это с помощью лекарств совершенно не обязательно, ведь "очиститься" можно и природными средствами. Какими именно? 

Продукты, которые очищают организм лучше лекарств

Какие продукты очищают организм (фото из открытых источников)

Клюква

Эта ягода является сильным "природным" антибиотиком и противовирусным средством. Она часто используется для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Клюква эффективно удаляет из организма токсины, которые в изобилии накапливаются во время простуды.

Капуста

В составе капусты много витаминов и пищевых волокон, которые связывают тяжелые металлы и токсины и выводятся из кишечника. Капуста обладает органическими кислотами, которые положительно влияют на пищеварение и стабилизируют микрофлору.

Свёкла

Этот овощ является идеальным инструментом для очищения кишечника и всего организма от вредных токсинов. Свекла содержит клетчатку, фосфор, витамин С и ряд других ценных микроэлементов. Также в ее составе есть липотропное вещество "бетаин", которое "заставляет" печень лучше избавляться от токсинов.

Чеснок

Это тот продукт, который очищает артерии, улучшает функцию печени и помогает выведению токсинов из организма. Также чеснок является отличным стимулятором иммунной системы.

Авокадо

Этот экзотический плод блокирует множество опасных канцерогенов, разгружая печень. Употребление авокадо снижает уровень "плохого" холестерина в крови, улучшает пищеварение и способствует здоровому кровообращению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут победить весенний авитаминоз.


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Источник: https://edinstvennaya.ua/health/women/9072-7-produktov-kotorye-ochishtayut-organizm-luchshe-lekarstv
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