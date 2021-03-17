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Какие продукты помогут победить весенний авитаминоз

Эти продукты богатые на витамины и ценные вещества

сегодня, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы весной избежать плохого настроения, повышенной усталости, слабости и нервозности, эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион и обогатить его продуктами, в составе которых много витаминов и ценных микроэлементов. Что же именно поможет победить авитаминоз?

Какие продукты помогут победить весенний авитаминоз

Весенний авитаминоз (фото из открытых источников)

Шпинат

В составе шпината находится много фолиевой кислоты (витамина В9), который незаменим при нервном истощении, гипертонии и анемии. Также этот продукт — рекордсмен по содержанию калия, железа и марганца. Листья шпината улучшают кровообращение, придают тонус и заряжает энергией.

Авокадо

Этот экзотический фрукт содержит около 20 витаминов и минералов, поэтому его необходимо периодически добавлять в рацион. Авокадо придает здоровый вид вашей коже, волосам, и ногтях. А еще он положительно влияет на все органы и системы организма. 

Темный шоколад

Всем известно, что шоколад способен поднять настроение, потому что регулирует уровень серотонина и дофамина. А еще темный шоколад, благодаря своему витаминно-минеральному составу, снижает давление, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и мозговую деятельность.

Брокколи

При авитаминозе нужно употреблять больше овощей, особенно брокколи, потому что в ней много биоактивных соединений, который поддерживают организм и защищают его от развития серьезных заболеваний. Также брокколи богата на витамин К.

Киви

Эксперты советуют употреблять киви каждый день, потому что этот фрукт является природным иммуностимулятором. Он помогает при перегрузках, нервных напряжениях и стрессах, а также киви укрепляет иммунитет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Александр Мясников перечислил продукты, которые помогут укрепить женское здоровье. 


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Источник: https://edinstvennaya.ua/health/women/34941-kakie-produkty-pitaniya-pomogut-poborot-vesennyuyu-slabost-i-povysit-immunitet
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