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Названы самые полезные продукты для женского здоровья

Эти продукты богаты на витамины и полезные вещества

сегодня, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждой женщине необходимо уделять особое внимание своему рациону, чтобы он был полезным и правильно сбалансированным. Врач Александр Мясников перечислил продукты, которые нужно употреблять регулярно, если хотите укрепить женское здоровье.

Названы самые полезные продукты для женского здоровья

полезные продукты для женского здоровья (фото из открытых источников)

В первую очередь, специалист рекомендует позаботиться о достаточном потреблении кальция в сочетании с витамином D. В содружестве два этих элемента уменьшают риск развития остеопороза и предотвращают другие проблемы со здоровьем. Обогатить организм витамином D можно с помощью печени трески, лосося, сардин и другой жирной рыбы, а кальция содержится много в сыре, молоке и других молочных продуктах.

Кроме этого, женщины должны следить за выработкой в организме эстрогенов (целой группы женских половых гормонов, — прим. авт.). Увеличить их количество можно за счет употребления куркумы, чеснока, соевых бобов, льняного масла и прочих продуктов.

Также врач советует регулярно добавлять в свой рацион брокколи, потому что этот овощ богат на витамины, ценные микроэлементы и антиоксиданты, которые предотвращают онкологию и другие серьезные проблемы со здоровьем. 

Напомним, врач Юлия Юсипова рассказала, что пищевые привычки очень влияют на внутренние процессы нашего организма, особенно с возрастом, поэтому нужно следить за своим рационом. Специалист назвала продукты, которые способны "блокировать" старение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Наталия Пугачева назвала продукт, который повышает здоровье нервной системы. Оказалось, что это банан. В этом фрукт содержится магний, калий, марганец и медь, которые укрепляют здоровье. 


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Источник: https://ria.ru/20210308/myasnikov-1600328740.html
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