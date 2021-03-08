Названы самые полезные продукты для женского здоровья

Каждой женщине необходимо уделять особое внимание своему рациону, чтобы он был полезным и правильно сбалансированным. Врач Александр Мясников перечислил продукты, которые нужно употреблять регулярно, если хотите укрепить женское здоровье.

полезные продукты для женского здоровья (фото из открытых источников)

В первую очередь, специалист рекомендует позаботиться о достаточном потреблении кальция в сочетании с витамином D. В содружестве два этих элемента уменьшают риск развития остеопороза и предотвращают другие проблемы со здоровьем. Обогатить организм витамином D можно с помощью печени трески, лосося, сардин и другой жирной рыбы, а кальция содержится много в сыре, молоке и других молочных продуктах.

Кроме этого, женщины должны следить за выработкой в организме эстрогенов (целой группы женских половых гормонов, — прим. авт.). Увеличить их количество можно за счет употребления куркумы, чеснока, соевых бобов, льняного масла и прочих продуктов.

Также врач советует регулярно добавлять в свой рацион брокколи, потому что этот овощ богат на витамины, ценные микроэлементы и антиоксиданты, которые предотвращают онкологию и другие серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, врач Юлия Юсипова рассказала, что пищевые привычки очень влияют на внутренние процессы нашего организма, особенно с возрастом, поэтому нужно следить за своим рационом. Специалист назвала продукты, которые способны "блокировать" старение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Наталия Пугачева назвала продукт, который повышает здоровье нервной системы. Оказалось, что это банан. В этом фрукт содержится магний, калий, марганец и медь, которые укрепляют здоровье.

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