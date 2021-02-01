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Пять продуктов для разгона метаболизма

Обмен веществ – это совокупность всех биохимических процессов, протекающих в организме человека

1 февраля 2021, 23:50
Автор:

Ольга Чародий

После 30 лет обмен веществ в организме замедляется, что приводит к набору лишнего веса и, как следствие, малоподвижному образу жизни.

Пять продуктов для разгона метаболизма

Продукты (фото из открытых источников)

Всего несколько продуктов в рационе помогут разогнать метаболизм и ускорить обмен веществ.

1.      Зеленый чай. Одна чашка напитка ускоряет обмен веществ на 5-7 %.

2.      Вареное яйцо. Большое количество белка запускает правильные обменные процессы.

3.      Капуста брокколи. Глюкорафанин, содержащийся в овоще, препятствует накопительным процессам в липидных тканях.

4.      Кофе. Ускоряет метаболизм за счет ускорения кровообращения. Однако избыточное употребление кофе может привести к дестабилизации артериального давления.

5.      Орехи. Эффект схож с тем, что возникает при употреблении яйца.   При этом медики подчеркивают – превышение количества белков в рационе снижает количество энергии.

Напомним, метаболизм, естественный биохимический процесс, посредством которого ваш организм превращает пищу и напитки в энергию. Чем эффективнее происходит этот процесс, тем меньше вероятность, что вы вообще наберете лишние килограммы. Одна из главных причин, по которой обмен веществ может быть нарушен — неправильное питание. А именно — употребление некоторых продуктов негативно влияющих на метаболизм. 

Употребление большого количества алкоголя за один присест может серьезно сказаться на скорости метаболизма. Причина того, что алкоголь влияет на увеличение веса, заключается не только в калориях. Согласно исследованиям, употребление алкоголя снижает способность организма сжигать жир на 73%. При чрезмерном употреблении алкоголя образуется ацетальдегид. Это высокотоксичное вещество вызывает множество нарушений в пищеварительной системе вашего организма. 




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Источник: https://ru.hellomagazine.com/
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