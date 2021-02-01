Пять продуктов для разгона метаболизма

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МЕНЮ
Ольга Чародий
После 30 лет обмен веществ в организме замедляется, что приводит
к набору лишнего веса и, как следствие, малоподвижному образу жизни.
Продукты (фото из открытых источников)
Всего несколько продуктов в рационе помогут разогнать
метаболизм и ускорить обмен веществ.
1. Зеленый чай.
Одна чашка напитка ускоряет обмен веществ на 5-7 %.
2. Вареное яйцо.
Большое количество белка запускает правильные обменные процессы.
3. Капуста
брокколи. Глюкорафанин, содержащийся в овоще, препятствует накопительным
процессам в липидных тканях.
4. Кофе. Ускоряет
метаболизм за счет ускорения кровообращения. Однако избыточное употребление
кофе может привести к дестабилизации артериального давления.
5. Орехи. Эффект схож с тем, что возникает при употреблении яйца. При этом медики подчеркивают – превышение количества белков в рационе снижает количество энергии.
Напомним, метаболизм, естественный биохимический процесс, посредством которого ваш организм превращает пищу и напитки в энергию. Чем эффективнее происходит этот процесс, тем меньше вероятность, что вы вообще наберете лишние килограммы. Одна из главных причин, по которой обмен веществ может быть нарушен — неправильное питание. А именно — употребление некоторых продуктов негативно влияющих на метаболизм.Употребление большого количества алкоголя за один присест может серьезно сказаться на скорости метаболизма. Причина того, что алкоголь влияет на увеличение веса, заключается не только в калориях. Согласно исследованиям, употребление алкоголя снижает способность организма сжигать жир на 73%. При чрезмерном употреблении алкоголя образуется ацетальдегид. Это высокотоксичное вещество вызывает множество нарушений в пищеварительной системе вашего организма.
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