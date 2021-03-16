Пять причин, почему женщинам каждый день нужно есть киви

Диетологи рекомендуют почаще добавлять в свой рацион киви, особенно женщинам, потому что этот фрукт обладает целым рядом полезных свойств. Что в нем особенного?

Почему нужно есть киви / фото: Pixabay

Укрепляет иммунитет

Несмотря на то, что плоды киви очень маленькие, в них содержатся витамины А, B, С, E, К, а также фолиевая кислота, клетчатка, фосфор, магний, пектины и другие ценные вещества, которые нужны для укрепления иммунной системы организма.

Защищает от стресса

Регулярное употребление "китайского крыжовника" благоприятно сказывается на нервной системе. Этот фрукт помогает в профилактике депрессий и рекомендован при перегрузках нервных напряжениях и стрессах.

Помогает от простуды

Киви — рекордсмен по содержанию витамина С, поэтому он эффективен против вирусных и простудных заболеваний. Из-за этого его обязательно нужно употреблять в холодное время года. При этом, плод нужно есть вместе с кожурой, потому что в ней содержится большое количество антиоксидантов. Благодаря этому киви также обладает противораковым, противовоспалительным и антиаллергенным свойствами.

Помогает похудеть

Так как основой данного плода является вода, и в нем практически нет сахара, его можно есть людям, которые хотят похудеть. Еще в плодах этого фрукта есть энзимы, которые участвуют в расщеплении жиров и способствуют их сжиганию. Диетологи советуют каждый день съедать по одному киви сразу после приема пищи.

Нужен для красоты

У киви очень богатый витаминно-минеральный состав, поэтому его плоды являются не только полезными, но и практически "молодильными". Дело в том, что его пищевые волокна усиленно применяются и в косметологии для поддержания молодости кожи и ее упругости. Очень популярны и маски для лица с использованием этого фрукта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фрукт снижает уровень сахара в крови.

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