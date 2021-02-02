Пять причин есть хурму

Яркий, оранжевый, манящий блестящим бочком фрукт… А если еще и подморозить немного, то какая вкуснятина! Наверняка многие любители уже догадались, что речь идет о хурме — вязкой, но невероятно вкусной, появляющейся на магазинных прилавках Украины зимой. Но кроме прекрасного вкуса, хурма еще и обладает невероятной пользой. Детальней узнали из пояснений врача-диетолога Натальи Денисовой.

Хурма невероятно полезна для организма. Фото из открытых источников

1. Имеет омолаживающий эффект

Хурма богата на антиоксиданты, в том числе на бета-каротин. Эта микрочастица помогает организму поддерживать остроту зрения и свежесть кожи. А в одной хурме может находиться до 20% необходимой дозы бета-каротина в сутки. Это не значит, что стоит съедать в один присест целых пять фруктов, нет. Будет достаточно даже одного, но уровень витаминов в организме значительно возрастет.

2. Находится на страже иммунной системы

Кстати, о витаминах. Хурма — настоящий кладезь, в котором прячутся витамины группы B и С, что позволяет иммунитету поддерживать высокий уровень сопротивления вирусам и бактериям. Также во фрукте есть марганец, цинк и медь — а минеральные вещества всегда необходимы организму.

3. Поддерживает сердце

Господа-сердечники, если вы еще не ели хурму, то пора начать. Микроэлементы, что содержатся во фрукте, стимулируют кровоток на периферии, мешает образованию тромбов и холестериновых бляшек. Также хурму рекомендуют употреблять тем, кто страдает от повышенного давления. Корейские исследователи и вовсе утверждают, что ароматный оранжевый фрукт помогает в профилактике атеросклероза.

4. Регулирует обмен веществ

Кроме всего вышеперечисленного, хурма также богата на калий и магний. Первый элемент способствует быстрому выведению воды из организма — помогает "промывать" отдельные внутренние органы и регулирует давление. А вот магний "следит" за тем, чтобы не нарушались обменные процессы. Он позволяет другим полезным веществам лучше усваиваться.

5. Содержит много сахара

С одной стороны, этот пункт может выглядеть пугающе, особенно для диабетиков. И да, людям, у которых в крови повышенный уровень сахара, хурму следует употреблять особо осторожно. Фрукт очень богатый на моно- и дисахариды. Но если даже диабетик съест не очень спелую, весьма вяжущую хурму, дурно на организм это не повлияет. Просто в недозревшем фрукте много танина, а он мешает резкому скачку глюкозы.

Наталья Денисова убеждена: для получения наибольшей пользы взрослому человеку не стоит съедать в день больше, чем две-три средних хурмы. Если же фрукт весьма крупный, то будет достаточно обойтись одним.

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