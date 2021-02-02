Пять причин есть хурму

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Вечканова Елена
Яркий, оранжевый,
манящий блестящим бочком фрукт… А если еще и подморозить немного, то какая
вкуснятина! Наверняка многие любители уже догадались, что речь идет о хурме —
вязкой, но невероятно вкусной, появляющейся на магазинных прилавках Украины
зимой. Но кроме прекрасного вкуса, хурма еще и обладает невероятной пользой. Детальней
узнали из пояснений врача-диетолога Натальи Денисовой.
Хурма невероятно полезна для организма. Фото из открытых источников
1. Имеет
омолаживающий эффект
Хурма богата на антиоксиданты,
в том числе на бета-каротин. Эта микрочастица помогает организму поддерживать
остроту зрения и свежесть кожи. А в одной хурме может находиться до 20%
необходимой дозы бета-каротина в сутки. Это не значит, что стоит съедать в один
присест целых пять фруктов, нет. Будет достаточно даже одного, но уровень
витаминов в организме значительно возрастет.
2. Находится на
страже иммунной системы
Кстати, о
витаминах. Хурма — настоящий кладезь, в котором прячутся витамины группы B и С, что позволяет иммунитету поддерживать высокий
уровень сопротивления вирусам и бактериям. Также во фрукте есть марганец, цинк
и медь — а минеральные вещества всегда необходимы организму.
3. Поддерживает
сердце
Господа-сердечники,
если вы еще не ели хурму, то пора начать. Микроэлементы, что содержатся во
фрукте, стимулируют кровоток на периферии, мешает образованию тромбов и холестериновых
бляшек. Также хурму рекомендуют употреблять тем, кто страдает от повышенного давления.
Корейские исследователи и вовсе утверждают, что ароматный оранжевый фрукт
помогает в профилактике атеросклероза.
4. Регулирует обмен
веществ
Кроме всего
вышеперечисленного, хурма также богата на калий и магний. Первый элемент
способствует быстрому выведению воды из организма — помогает "промывать"
отдельные внутренние органы и регулирует давление. А вот магний "следит" за
тем, чтобы не нарушались обменные процессы. Он позволяет другим полезным веществам
лучше усваиваться.
5. Содержит много
сахара
С одной стороны, этот пункт может выглядеть пугающе, особенно для диабетиков. И да, людям, у
которых в крови повышенный уровень сахара, хурму следует употреблять особо осторожно.
Фрукт очень богатый на моно- и дисахариды. Но если даже диабетик съест не очень
спелую, весьма вяжущую хурму, дурно на организм это не повлияет. Просто в
недозревшем фрукте много танина, а он мешает резкому скачку глюкозы.
Наталья Денисова
убеждена: для получения наибольшей пользы взрослому человеку не стоит съедать в
день больше, чем две-три средних хурмы. Если же фрукт весьма крупный, то будет
достаточно обойтись одним.
Ранее "Комментарии"
рассказывали о пяти фруктах для разгона метаболизма.
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