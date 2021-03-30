Пять правил веганской диеты, которые будут полезны всем

Эксперты рассказали, что веганская диета состоит из пяти важных правил, которые можно перенять и использовать в своем типе питания. И для этого необязательно отказываться от мясных продуктов. Какие же привычки можно перенять?

Веганская диета / Фото politis.com.cy

Специалисты отметили, что главный стереотип о веганах состоит в том, что они получают мало полезных веществ, из-за того, что не едят животных продуктов, в результате чего их организм более уязвим к заболеваниям. Но это неправда. Некоторые принципы их питания, напротив, только улучшают физическое состояние. Предлагаем обратить на них внимание.

В большом количестве все может быть вредно

Нужно соблюдать определенную норму даже когда вы употребляете фрукты, овощи или ягоды, обогащенные витаминами. Так, например, яблоки (особенно несладкие) и цитрусовые могут вызвать повышенную кислотность и раздражение слизистой желудка, а сливы — вздутие живота

Некоторые продукты "воруют" полезные вещества

Лучше ограничить в рационе диуретики — продукты с мочегонным эффектом (кофе в больших количествах, зеленый чай, кофе, огурцы, арбуз, свеклу. Вместе с жидкостью из организма легко вымываются кальций, калий, железо.

Питайтесь сезонно

Сезонные овощи и фрукты — самые полезные. Прежде всего, их легко найти свежими. Если они еще и местные, значит, их не перевозили длительное время, и за это время они не потеряли часть пользы. Также чем меньше фрукт подвергается тепловой обработке, тем меньше витаминов из него уходит.

Разнообразьте рацион

В супермаркетах и на рынках огромный выбор продуктов, поэтому старайтесь сделать свой рацион максимально разнообразным. Поищите несложные рецепты, чтобы радовать себя и близких интересными блюдами.

Жуйте жидкую пищу, пейте — твердую

Это оригинальное правило было придумано в начале 20 века и помогает быстрее насыщаться, еда при этом лучше усваивается. На самом деле все просто: прежде чем проглотить жидкую пищу, подержите ее во рту подольше, а каждый кусок твердой необходимо жевать не менее 30 раз. Еда, насыщенная слюной, легче перерабатывается. А пока вы долго жуете, в мозг успеет прийти сигнал о насыщении. В результате вы съедаете намного меньше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты необходимо употреблять ежедневно.

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