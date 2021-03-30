logo
Русский Українська

BTC/USD

59086.17

ETH/USD

1843.43

LTC/USD

197.74

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Пять правил веганской диеты, которые будут полезны всем
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять правил веганской диеты, которые будут полезны всем

Веганская диета лежит в основе здорового образа жизни

сегодня, 17:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты рассказали, что веганская диета состоит из пяти важных правил, которые можно перенять и использовать в своем типе питания. И для этого необязательно отказываться от мясных продуктов. Какие же привычки можно перенять?

Пять правил веганской диеты, которые будут полезны всем

Веганская диета / Фото politis.com.cy

Специалисты отметили, что главный стереотип о веганах состоит в том, что они получают мало полезных веществ, из-за того, что не едят животных продуктов, в результате чего их организм более уязвим к заболеваниям. Но это неправда. Некоторые принципы их питания, напротив, только улучшают физическое состояние. Предлагаем обратить на них внимание.

В большом количестве все может быть вредно

Нужно соблюдать определенную норму даже когда вы употребляете фрукты, овощи или ягоды, обогащенные витаминами. Так, например, яблоки (особенно несладкие) и цитрусовые могут вызвать повышенную кислотность и раздражение слизистой желудка, а сливы — вздутие живота

Некоторые продукты "воруют" полезные вещества

Лучше ограничить в рационе диуретики — продукты с мочегонным эффектом (кофе в больших количествах, зеленый чай, кофе, огурцы, арбуз, свеклу. Вместе с жидкостью из организма легко вымываются кальций, калий, железо.

Питайтесь сезонно

Сезонные овощи и фрукты — самые полезные. Прежде всего, их легко найти свежими. Если они еще и местные, значит, их не перевозили длительное время, и за это время они не потеряли часть пользы. Также чем меньше фрукт подвергается тепловой обработке, тем меньше витаминов из него уходит. 

Разнообразьте рацион

В супермаркетах и на рынках огромный выбор продуктов, поэтому старайтесь сделать свой рацион максимально разнообразным. Поищите несложные рецепты, чтобы радовать себя и близких интересными блюдами.

Жуйте жидкую пищу, пейте — твердую

Это оригинальное правило было придумано в начале 20 века и помогает быстрее насыщаться, еда при этом лучше усваивается. На самом деле все просто: прежде чем проглотить жидкую пищу, подержите ее во рту подольше, а каждый кусок твердой необходимо жевать не менее 30 раз. Еда, насыщенная слюной, легче перерабатывается. А пока вы долго жуете, в мозг успеет прийти сигнал о насыщении. В результате вы съедаете намного меньше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты необходимо употреблять ежедневно.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lisa.ru/zdorovye/630602-7-pravil-veganskoj-diety-kotorye-budut-polezny-vsem/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ