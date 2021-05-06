Пять перекусов, которые помогут вам крепко заснуть

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Светлана Шкурупий
Диетологи
советуют воздерживаться от приемов пищи за 3-4 часа до сна, но бывают ситуации,
когда спать совершенно не хочется, а желудок требует пищи. На такой случай
эксперты назвали несколько полезных перекусов, которые помогут заснуть и не
прибавят к вашей талии несколько лишних сантиметров. Что это за перекусы?
Какие перекусы помогут вам крепко спать (фото из открытых источников)
Хлопья + молоко
Это
один из лучших вариантов для вечернего перекуса, потому что цельнозерновые хлопья
богаты на углеводы, помогающие заснуть, а молоко — белками, которые делают сон
крепче. Сочетая молоко с хлопьями, вы поглощаете больше
триптофана, чем если бы съели их по отдельности. К тому же молоко содержит
кальций и магний, которые помогают организму вырабатывать мелатонин — гормон,
ответственный за режим сна.
Греческий йогурт +
дыня
Чтобы
быстрее заснуть, съешьте немного греческого йогурта с кусочком дыни, которая
поможет нормализовать водный баланс. Если не любите дыню, тогда замените ее
яблоком или апельсином. Главное, не злоупотреблять количеством: для крепкого
сна достаточно стакана порезанных фруктов на половину стакана йогурта.
Сушеная вишня +
фисташки
Фисташки
содержат выигрышную комбинацию белков, витамина В6 и магния, а вишня помогает
улучшить выработку мелатонина. Только не увлекайтесь, иначе из-за перебора
калорий вместо крепкого сна рискуете получить обратный эффект! Безопасная
норма: 28 граммов фисташек (примерно 160 калорий) и 1 стакан вишни.
Крекеры + сыр
Белок
из молочных продуктов в сочетании с хрустящими крекерами — это оптимальная
комбинация для борьбы с бессонницей, так как эти продукты богаты кальцием,
магнием и триптофаном, которые, как мы уже говорили выше, являются залогом
крепкого сна.
Миндальное масло +
бананы
Бананы
и миндальное масло содержат большое количество витамина В6 и магния, что делает
их идеальным вариантом для хорошего ночного отдыха.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие варианты перекуса не содержат сахара.
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