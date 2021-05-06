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Главная Новости Здоровье диета и питание Пять перекусов, которые помогут вам крепко заснуть
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Пять перекусов, которые помогут вам крепко заснуть

Эксперты назвали пять полезных перекусов, которые помогут быстро заснуть и при этом не навредят фигуре

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Диетологи советуют воздерживаться от приемов пищи за 3-4 часа до сна, но бывают ситуации, когда спать совершенно не хочется, а желудок требует пищи. На такой случай эксперты назвали несколько полезных перекусов, которые помогут заснуть и не прибавят к вашей талии несколько лишних сантиметров. Что это за перекусы?

Пять перекусов, которые помогут вам крепко заснуть

Какие перекусы помогут вам крепко спать (фото из открытых источников)

Хлопья + молоко

Это один из лучших вариантов для вечернего перекуса, потому что цельнозерновые хлопья богаты на углеводы, помогающие заснуть, а молоко — белками, которые делают сон крепче. Сочетая молоко с хлопьями, вы поглощаете больше триптофана, чем если бы съели их по отдельности. К тому же молоко содержит кальций и магний, которые помогают организму вырабатывать мелатонин — гормон, ответственный за режим сна.

Греческий йогурт + дыня

Чтобы быстрее заснуть, съешьте немного греческого йогурта с кусочком дыни, которая поможет нормализовать водный баланс. Если не любите дыню, тогда замените ее яблоком или апельсином. Главное, не злоупотреблять количеством: для крепкого сна достаточно стакана порезанных фруктов на половину стакана йогурта.

Сушеная вишня + фисташки

Фисташки содержат выигрышную комбинацию белков, витамина В6 и магния, а вишня помогает улучшить выработку мелатонина. Только не увлекайтесь, иначе из-за перебора калорий вместо крепкого сна рискуете получить обратный эффект! Безопасная норма: 28 граммов фисташек (примерно 160 калорий) и 1 стакан вишни.

Крекеры + сыр

Белок из молочных продуктов в сочетании с хрустящими крекерами — это оптимальная комбинация для борьбы с бессонницей, так как эти продукты богаты кальцием, магнием и триптофаном, которые, как мы уже говорили выше, являются залогом крепкого сна.

Миндальное масло + бананы

Бананы и миндальное масло содержат большое количество витамина В6 и магния, что делает их идеальным вариантом для хорошего ночного отдыха.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие варианты перекуса не содержат сахара.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/27306-shest-perekusov-kotorye-pomogut-krepko-zasnut
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