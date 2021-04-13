Пять фактов о мясе, которые могут отбить охоту его есть

Мясо — ценный, полезный и питательный продукт, в составе которого много белка, калия, магния, витаминов, особенно группы В, регулирующих обмен веществ и повышающих тонус организма. Но злоупотреблять этим продуктом не стоит, потому что оно может навредить организму. Какие факты о мясе нужно знать?

факты о мясе / фото: Depositphotos

Мясо не переваривается полностью

Ученые говорят, что мясо должным образом не переваривается в пищеварительном тракте человека, потому что он более длинный и имеет меньшую кислотность, чем у хищников, например. По этой причине, оно не успевает полностью усвоиться, некоторая часть остается внутри пищевода и образовывает шлаки, который приводят к проблемам со здоровьем.

Нарушает гормональный фон

Регулярное употребление мяса может привести к сбою в гормональном фоне, а это в свою очередь, отразится на состоянии щитовидной железы и повлечет за собой ожирение и другие проблемы со здоровьем. А все дело в том, что животных, идущих на убой, кормят тиреоидными гормонами щитовидной железы, которые позволяют в короткие сроки набрать массу, чтобы те быстрее поступили на прилавок. Для этих же целей, а также для того, чтобы сделать мясо особенно мягким, используют и половые гормоны. Ежедневное употребление такого мяса опасно, поскольку в организме накапливаются вредные вещества.

Вместе с мясом мы едим антибиотики

Чтобы обезопасить производство от болезней животных, эпидемий и вытекающих отсюда издержек, каждое животное кормят антибиотиками. Поэтому в комплекте с мясом идет парочка таблеток сильнейших антибиотиков, которые не только подрывают иммунитет и снижают последующую реакцию на лечение, но и вредят состоянию печени, почек и микрофлоры кишечника.

Повышает риск опасных хронических заболеваний

Исследователь Корнеллского университета Колин Кэмпбелл в своей книге "Китайское исследование" рассказал, что ученые доказали связь между потреблением продуктов животного происхождения и рядом хронических болезней: онкологии, сахарного диабета, сердечных заболеваний и рассеянного склероза.

Способно вызвать болезнь Альцгеймера

Гомоцистеин, который появляется при расщеплении белков животного происхождения, увеличивает риск проявления данного отклонения практически вдвое. В этом случае речь также идет не только о мясе, но и о всех животных белках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем заменить мясо, если вы решили от него отказаться.

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