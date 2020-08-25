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Пять фактов о молоке, которые стоит знать

Возьмите эти факты себе на вооружение

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В последнее время, "молочка" стала спорным продуктом. Некоторые диетологи утверждают, что молоко в рационе стоит ограничить до минимума, другие же называют веские причины, почему этого делать не стоит. На своей странице в Instagram врач-диетолог Татьяна Лакуста рассказала о молочной продукции в фактах, которые стоит знать.

Непереносимость лактозы не значит, что у вас аллергия на молоко

Пять фактов о молоке, которые стоит знать

Специалист отметила, что аллергия - это иммунологическая реакция. Распространенность среди взрослых  - около 1%, а у детей - 3%. Непереносимость лактозы возникает из-за недостатка фермента, который переваривает сахар в молоке, поэтому люди жалуются на боли, вздутие и другие симптомы. А вот аллергическую реакцию вызывают содержащиеся в молоке белки.

Почему бурлит живот после молока?

Бактерии толстого кишечника переваривают лактозу, выделяя продуктом своей жизнедеятельности газы и ими раздувает кишечник.

Как проверить себя на непереносимость?

Сделать водородный дыхательный тест; сдать генетический тест на непереносимость лактозы (для детей младшего возраста применять не стоит).

Бывает ли акне от молока?

Да, почти все молочные продукты связывают с повышением инсулиноподобного фактора роста-1, который влияет на появление акне (заболевание сальных желез - прим. авт.).

Можно ли молочное при артрите?

В отношении ревматоидного артрита - есть связь негативного влияния молочных продуктов на развития болезни, поэтому в больших количествах "молочку" употреблять не стоит. А вот при остеоартрите нет таких показаний.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит отказываться от молочных продуктов. 


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