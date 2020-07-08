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Главная Новости Здоровье диета и питание Почему не стоит отказываться от «молочки»: пять веских причин
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Почему не стоит отказываться от «молочки»: пять веских причин

«Молочка» оказывает положительное действие на организм

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Почему не стоит отказываться от «молочки»: пять веских причин

Чтобы организм правильно функционировал, ему необходимо получать витамины, микроэлементы и другие полезные вещества. "Молочка" входит в группу продуктов, богатых на кальций и аминокислоты, которые облегчают процесс пищеварения и способствую укреплению костной системы. На своей странице в Instagram андролог Андрей Лычагин рассказал о пользе молочные продуктов и назвал причины, по которым их не стоит исключать из рациона. 

Лактоза

Непереносимость лактозы встречается у 15% людей. В остальных случаях в лактозе нет ничего страшного. К тому же, если вы нормально перевариваете молочные продукты, то не стоит придумывать себе лишних болезней.

Витамины и минералы

Молочные продукты содержат необходимые для человека витамины и минералы. Витамины А, Д, В. Минералы - кальций, калий, фосфор, магний и другие.

Аминокислоты

Все молочные продукты содержат много незаменимых аминокислот, которые наш организм не умеет синтезировать сам.

Кальций

Молочные продукты содержат много кальция, который так необходим для костей, зубов и суставов.

Молочка помогает похудеть

Сывороточный белок, может обладать эффектом подавления аппетита. Молочные продукты не только не делают нас толстыми, но фактически могут только способствовать похудению и удержанию сухой массы.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, о каких полезных свойствах сыра мало кто знает. 


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