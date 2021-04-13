Пять «диетических» продуктов, от которых толстеют

Стройную и подтянутую фигуру нельзя заполучить регулярной физической активностью, потому что она должна закрепляться правильным питанием. Но даже диетические, на первый взгляд, продукты могут скрывать калории.

От каких диетических продуктов поправляются (фото из открытых источников)

В стаканчике йогурта – три ложки сахара

Эксперты говорят, что перед покупкой йогурта необходимо внимательно ознакомиться с его составом. Даже если на стаканчике написано "легкий" он может содержать около 16 граммов сахарозы, а это как 3 полных чайных ложки сахара. Поэтому, отдавайте предпочтение натуральному йогурту, не содержащему никаких добавок. Подсластить его можно самостоятельно с помощью фруктов и ягод.

Мюсли: калорий, как в шоколаде

Многие считают, что хрустящие хлопья — вкусный и питательный вариант завтрака, но это далеко не так. Во-первых, они проходят термическую обработку (обжариваются в сладком сиропе), а во-вторых, в их составе есть различные добавки: кусочки шоколада, рисовые шарики, изюм. В сумме вы получите + 500 калорий, как будто съели плитку молочного шоколада. Вместо мюсли переходите на обычную овсяную кашу с кусочками бананов и орехами. Так удастся и фигуру сохранить, и неплохо сэкономить.

Мороженое без сахара — такое бывает?

Мороженое — еще один камень преткновения. Вот бы оно было без сахара и с минимумом калорий… И такое мороженое действительно нашлось, но хоть в составе и не обнаружилось коварного сахара, зато по содержанию углеводов "диетический" пломбир почти в два раза обогнал своего собрата в вафельном стаканчике — 19 граммов углеводов против 30. К слову, калорий в нем оказалось ненамного меньше, чем в обычном пломбире, да и по вкусу он оказался так себе.

Что делать: без угрызений совести и с удовольствием позволять себе настоящий пломбир. Конечно, в умеренных количествах, и желательно, чтобы в составе не присутствовали растительные жиры.

Шоколад, не темный

Когда сильно хочется сладкого, даже на диете можно позволить себе пару кубиков горького шоколада. Правда, нужно уметь его выбирать. Больше всего пользы и меньше сахара в горьком шоколаде, причем чем выше процент какао, тем лучше. Но не путайте горький шоколад с темным! В темном шоколаде как раз много сахара и всяких добавок, которые, скорее всего, не пройдут бесследно для талии.

Суши и роллы

Казалось бы, что вполне диетический продукт, ведь в его составе свежая рыба, огурец, авокадо, рис. Но все не так просто, потому что рис, который используют для суши, варится с огромным количеством сахара для того, чтобы быть клейким. Также в заказных суши и роллах бывают соусы и добавки, из-за которых энергетическая ценность блюда достигает 300-400 калорий. Диетическим считается только дикий, темный, нешлифованный рис.

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