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Главная Новости Здоровье диета и питание Простой перекус, который поможет сбросить лишний вес и продлит жизнь каждому
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Простой перекус, который поможет сбросить лишний вес и продлит жизнь каждому

Горстка орехов каждый день может помочь продлить жизнь человека

сегодня, 13:50
Автор:

Хмільовська Інна

Орехи способствуют поддержанию здорового веса, уменьшают риск сердечных заболеваний и могут предотвратить развитие рака. К таким выводам пришли ученые Гарвардского университета после двух исследований, отчет о которых было опубликовано в Медицинском журнале Новой Англии, сообщает Express. Они подтвердили, что люди, которые ежедневно ели орехи, с меньшей вероятностью умирали от онкологических, сердечных и респираторных заболеваний.

Простой перекус, который поможет сбросить лишний вес и продлит жизнь каждому

Деловая женщина обедает, фото из открытых источников

"Люди, которые ели орехи ежедневно, жили дольше и здоровее, чем те, которые этого не делали", — сказал соавтор исследования доктор Фрэнк Ху, профессор питания и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Потребление орехов обратно пропорционально общей смертности как среди женщин, так и среди мужчин — вероятность смерти среди людей, потребляющих орехи на 20% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял их совсем. 

По сравнению с участниками, которые употребляли орехи реже, те, кто употреблял орехи чаще, были худее, реже курили, с большей вероятностью занимались физическими упражнениями и  использовали поливитаминные добавки; они также потребляли больше фруктов и овощей и пили больше алкоголя

Также приятный бонус от употребления орехов — поддержка веса, благодаря тому, что орехи подавляют чувство голода, впитывая влагу в желудочно-кишечном тракте и заставляя человека чувствовать себя сытым.

Долгая и здоровая жизнь во многом зависит от способности избегать хронических осложнений, сокращающих продолжительность вашей жизни. Одной из наиболее важных профилактических мер, которые вы можете предпринять, является поддержание здорового веса, поскольку ожирение может привести к опасным для жизни состояниям, таким как ишемическая болезнь сердца. Здоровая диета также снижает количество окислительного стресса и воспалений в организме.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", специалисты рассказали, от какого заболевания может спасти правильное питание.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1471776/how-to-live-longer-nuts-boost-longevity
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comments

Обусуждения

Иван

сегодня, 13:17

Какие конкретно орехи?

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