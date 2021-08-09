Простой перекус, который поможет сбросить лишний вес и продлит жизнь каждому

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Хмільовська Інна
Орехи способствуют поддержанию здорового веса, уменьшают риск сердечных заболеваний и могут предотвратить развитие рака. К таким выводам пришли ученые Гарвардского университета после двух исследований, отчет о которых было опубликовано в Медицинском журнале Новой Англии, сообщает Express. Они подтвердили, что люди, которые ежедневно ели орехи, с меньшей вероятностью умирали от онкологических, сердечных и респираторных заболеваний.
Деловая женщина обедает, фото из открытых источников
Потребление орехов обратно пропорционально общей смертности как среди женщин, так и среди мужчин — вероятность смерти среди людей, потребляющих орехи на 20% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял их совсем.
По сравнению с участниками, которые употребляли орехи реже, те, кто употреблял орехи чаще, были худее, реже курили, с большей вероятностью занимались физическими упражнениями и использовали поливитаминные добавки; они также потребляли больше фруктов и овощей и пили больше алкоголя
Также приятный бонус от употребления орехов — поддержка веса, благодаря тому, что орехи подавляют чувство голода, впитывая влагу в желудочно-кишечном тракте и заставляя человека чувствовать себя сытым.
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Иван
сегодня, 13:17
Какие конкретно орехи?