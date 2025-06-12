Профессор предупреждает об одной привычке, которую людям следует бросить делать перед завтраком, если они хотят похудеть

Существует ряд советов по похудению, от интервального голодания и подсчета калорий до отказа углеводов и тренировок на голодный желудок. Однако, по словам одного из ведущих специалистов в сфере здоровья, многие люди каждый день совершают одну простую ошибку еще до того, как сядут завтракать. Это может свести на нет все усилия по похудению.

Утреннее питье воды может помочь похудеть. Фото из открытых источников

Руководитель клиники похудения доктора Франко профессор Франклин Джозеф считает худшим всего, то что люди могут сделать сразу после пробуждения — это проигнорировать потребность в гидратации.

"Большинство людей просыпаются, сразу идут на кухню, и не задумываясь берут кофе. Но если вы не готовите свое тело ко дню должным образом, вы упускаете огромную возможность ускорить сжигание жира, улучшить энергию и контролировать аппетит естественным путем", — отмечает Джозеф.

По словам профессора, во время сна организм теряет жидкость из-за дыхания и потоотделения. Если не восполнить этот дефицит утром, можно начать день в состоянии легкого обезвоживания, которое имеет ряд негативных последствий.

"Это может замедлить ваш метаболизм, вызвать тягу к сахару и оставить ощущение усталости", — предупреждает специалист по похудению.

Профессор рекомендует выпивать не менее 400-500 мл воды в течение 30 минут после пробуждения, чтобы помочь организму более эффективно усваивать воду.

Несмотря на то, что кофе с утра стал привычкой для миллионов людей, по словам Джозефа, утренний кофеин стимулирует выработку кортизола, который называют гормоном стресса. Эксперт предупреждает, что это может не только усугубить самочувствие, но и повысить накопление жира в области живота.

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