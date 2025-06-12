Профессор предупреждает об одной привычке, которую людям следует бросить делать перед завтраком, если они хотят похудеть

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Slava Kot
Существует ряд советов по похудению, от интервального голодания и подсчета калорий до отказа углеводов и тренировок на голодный желудок. Однако, по словам одного из ведущих специалистов в сфере здоровья, многие люди каждый день совершают одну простую ошибку еще до того, как сядут завтракать. Это может свести на нет все усилия по похудению.
Утреннее питье воды может помочь похудеть. Фото из открытых источников
Руководитель клиники похудения доктора Франко профессор Франклин Джозеф считает худшим всего, то что люди могут сделать сразу после пробуждения — это проигнорировать потребность в гидратации.
По словам профессора, во время сна организм теряет жидкость из-за дыхания и потоотделения. Если не восполнить этот дефицит утром, можно начать день в состоянии легкого обезвоживания, которое имеет ряд негативных последствий.
Профессор рекомендует выпивать не менее 400-500 мл воды в течение 30 минут после пробуждения, чтобы помочь организму более эффективно усваивать воду.
Несмотря на то, что кофе с утра стал привычкой для миллионов людей, по словам Джозефа, утренний кофеин стимулирует выработку кортизола, который называют гормоном стресса. Эксперт предупреждает, что это может не только усугубить самочувствие, но и повысить накопление жира в области живота.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина поделился тремя вещами, которые он сделал, чтобы похудеть на 70 килограммов без тренировок и спортзала.
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