kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26898.61

ETH/USD

727.57

LTC/USD

125.34

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Продукты, которые вредят вашим зубам
commentss НОВОСТИ Все новости

Продукты, которые вредят вашим зубам

Помните, как в детстве нам говорили, что стоит есть поменьше конфет, чтобы не испортить зубы? Оказывается, многие привычные продукты могут быть вредны не меньше, а порой даже больше

сегодня, 22:17
Автор:

Любовь Блажко

Попкорн

Продукты, которые вредят вашим зубам

Продукты, которые вредят вашим зубам. Фото: popmech

Оболочка зерен кукурузы, которая часто застревает между зубами, может стать причиной серьезного повреждения десен. А острые края могут травмировать ротовую полость и вызвать воспаление. Специалисты советуют сразу прополоскать рот после того, как вы ели попкорн. 

Сухофрукты

Этот продукт считается полезным для здоровья, однако не для зубов. В нем содержится высокая концентрация фруктового сахара, которая разрушает зубную эмаль. Кушать сухофрукты обязательно нужно, но не забывать при этом чистить зубы после. 

Сладкие кофейные напитки

Латте, капучино и другие кофейные напитки точно нельзя назвать хорошим выбором для здоровья зубов. Известно, что после употребления этих напитков перестает вырабатываться слюна в течении часа. А она является естественным защитником от вредного зубного налета. 

Семечки

Привычка щелкать семечки может обернуться негативными последствиями. Такими как повреждение десен или сколы зубной эмали. 

Горячие напитки с лимоном

Чай с лимоном или просто горячая вода с лимонным соком являются просто незаменимыми в холодное время года. Но следует помнить, что повышенная кислотность разрушает эмаль и даже может стать причиной ее растворения. Эксперты рекомендуют не злоупотреблять напитками с повышенной кислотностью, а также тщательно прополаскивать рот после их употребления. 

Консервированные фрукты

В консервированных фруктах практически не найти полезных витаминов. Зато там есть большое количество сахара, которые плохо сказывается не только на зубах, но и на сосудах, фигуре и метаболизме. Консервированные фрукты желательно заменить свежими, ведь пользы в них в разы больше. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя чистить зубы сразу после завтрака. Все с детства знают, что чистить зубы желательно два раза в день: утром и вечером. Такая процедура необходима, чтобы очищать ротовую полость от бактерий, которые способствуют разрушению эмали и болезни десен. Но в уходе за зубами есть свои тонкости. Стоматологи рассказали, почему их нельзя чистить сразу после приема пищи.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popmech.ru/science/533684-7-privychnyh-produktov-kotorye-razrushayut-zuby/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ