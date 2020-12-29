Попкорн

Продукты, которые вредят вашим зубам. Фото: popmech

Оболочка зерен кукурузы, которая часто застревает между зубами, может стать причиной серьезного повреждения десен. А острые края могут травмировать ротовую полость и вызвать воспаление. Специалисты советуют сразу прополоскать рот после того, как вы ели попкорн.

Сухофрукты

Этот продукт считается полезным для здоровья, однако не для зубов. В нем содержится высокая концентрация фруктового сахара, которая разрушает зубную эмаль. Кушать сухофрукты обязательно нужно, но не забывать при этом чистить зубы после.

Сладкие кофейные напитки

Латте, капучино и другие кофейные напитки точно нельзя назвать хорошим выбором для здоровья зубов. Известно, что после употребления этих напитков перестает вырабатываться слюна в течении часа. А она является естественным защитником от вредного зубного налета.

Семечки

Привычка щелкать семечки может обернуться негативными последствиями. Такими как повреждение десен или сколы зубной эмали.

Горячие напитки с лимоном

Чай с лимоном или просто горячая вода с лимонным соком являются просто незаменимыми в холодное время года. Но следует помнить, что повышенная кислотность разрушает эмаль и даже может стать причиной ее растворения. Эксперты рекомендуют не злоупотреблять напитками с повышенной кислотностью, а также тщательно прополаскивать рот после их употребления.

Консервированные фрукты

В консервированных фруктах практически не найти полезных витаминов. Зато там есть большое количество сахара, которые плохо сказывается не только на зубах, но и на сосудах, фигуре и метаболизме. Консервированные фрукты желательно заменить свежими, ведь пользы в них в разы больше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя чистить зубы сразу после завтрака. Все с детства знают, что чистить зубы желательно два раза в день: утром и вечером. Такая процедура необходима, чтобы очищать ротовую полость от бактерий, которые способствуют разрушению эмали и болезни десен. Но в уходе за зубами есть свои тонкости. Стоматологи рассказали, почему их нельзя чистить сразу после приема пищи.

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