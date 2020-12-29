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Любовь Блажко
Попкорн
Продукты, которые вредят вашим зубам. Фото: popmech
Оболочка зерен кукурузы, которая часто застревает между зубами, может стать причиной серьезного повреждения десен. А острые края могут травмировать ротовую полость и вызвать воспаление. Специалисты советуют сразу прополоскать рот после того, как вы ели попкорн.
Сухофрукты
Этот продукт считается полезным для здоровья, однако не для зубов. В нем содержится высокая концентрация фруктового сахара, которая разрушает зубную эмаль. Кушать сухофрукты обязательно нужно, но не забывать при этом чистить зубы после.
Сладкие кофейные напитки
Латте, капучино и другие кофейные напитки точно нельзя назвать хорошим выбором для здоровья зубов. Известно, что после употребления этих напитков перестает вырабатываться слюна в течении часа. А она является естественным защитником от вредного зубного налета.
Семечки
Привычка щелкать семечки может обернуться негативными последствиями. Такими как повреждение десен или сколы зубной эмали.
Горячие напитки с лимоном
Чай с лимоном или просто горячая вода с лимонным соком являются просто незаменимыми в холодное время года. Но следует помнить, что повышенная кислотность разрушает эмаль и даже может стать причиной ее растворения. Эксперты рекомендуют не злоупотреблять напитками с повышенной кислотностью, а также тщательно прополаскивать рот после их употребления.
Консервированные фрукты
В консервированных фруктах практически не найти полезных витаминов. Зато там есть большое количество сахара, которые плохо сказывается не только на зубах, но и на сосудах, фигуре и метаболизме. Консервированные фрукты желательно заменить свежими, ведь пользы в них в разы больше.
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