Продукты, которые улучшают память

Существуют определенные продукты, которые с научной точки зрения связаны с улучшением работы мозга и укреплением памяти. По мнению доктора медицинский наук, американского диетолога Шены Джарамилло, продукты, улучшающие когнитивную функцию, включают омега-3 жирные кислоты, триглицериды со средней длиной цепи, витамин D и другие питательные вещества.

ФОТО: Из открытых источников

Ягоды

По словам американского диетолога Даниэля Шауба, ягоды улучшают когнитивные функции и значительно замедляют старение мозга. Ягоды являются нейропротекторами, потому что они богаты антиоксидантами, которые убирают свободные радикалы, что плавают вокруг мозга и вызывают его повреждения. В частности, лучше всего с улучшением памяти справляется черника. Исследования показывают, что женщины, которые ели одну или несколько порций черники в неделю, лучше справлялись с интеллектуальными тестами и задерживали общее когнитивное старение на 2,5 года.

Кофе

Большинство из нас полагается на кофеин, чтобы взбодриться утром, однако исследования показали, что в дополнение к временному повышению концентрации кофеин действительно может помочь укрепить память. Кофеин действует как психостимулятор, тем самым ускоряя обработку информации.

Орехи и семена

В этих продуктах содержится большое количество магния, минерала, который необходим для работы мозга. Помимо магния, семена и орехи также содержат полезные для мозга питательные вещества, такие как ненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, цинк, медь и железо. Дефицит любого из этих питательных веществ может со временем вызвать снижение когнитивных функций.

Как сообщали "Комментарии" ранее, вино и сыр уменьшают проявление когнитивных нарушений.





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