Причин для плохого настроения может найтись довольно много: или на работе что-то не задалось, или просто день оказался не совсем удачным. Ситуацию можно исправить, добавив в свой рацион определенные продукты. Подробнее об этом знает нейропсихолог Ирина Хвингия, - передает издание changeua.

Морская капуста. Она является отличным стимулятором для повышения настроения, потому что в ее составе много полезных витаминов и минералов. Которые, в свою очередь, положительно влияют на работу надпочечников. А именно они вырабатывают адреналин и норадреналин, от которых зависит наша продуктивность, концентрация внимания и настроение.

Продукты, которые дарят радость: мнение эксперта. Фото: unsplash.

Следующими в список можно отнести грецкие орехи и фисташки. Для того чтобы поддерживать настроение на должном уровне, достаточно съедать 50 грамм орехов в день, поделилась эксперт в одном из своих интервью.

Чечевица является сложным углеводом и способствует выработке серотонина. Если регулярно употреблять этот продукт, то вы увидите снижение нервозности и тревоги, стабилизацию уровня сахара в крови. Специалисты рекомендуют съедать полчашки чечевицы в день.

В таком изысканном деликатесе как устрицы, содержится огромное количество цинка. Он улучшает работу мозга и способствует прибавлению энергии в организме. Еще в составе устриц есть тирозин, который помогает снять нервное напряжение. За один прием рекомендуется употребить около 3 штук.





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