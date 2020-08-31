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Продукты, которые дарят радость: мнение эксперта

Стимулируют мозг и эндокринную систему, что дарит нам чувство радости

сегодня, 17:14
Автор:

Любовь Блажко

Причин для плохого настроения может найтись довольно много: или на работе что-то не задалось, или просто день оказался не совсем удачным. Ситуацию можно исправить, добавив в свой рацион определенные продукты. Подробнее об этом знает нейропсихолог Ирина Хвингия, -  передает издание changeua.

Морская капуста. Она является отличным стимулятором для повышения настроения, потому что в ее составе много полезных витаминов и минералов. Которые, в свою очередь, положительно влияют на работу надпочечников. А именно они вырабатывают адреналин и норадреналин, от которых зависит наша продуктивность, концентрация внимания и настроение. 

Продукты, которые дарят радость: мнение эксперта

Продукты, которые дарят радость: мнение эксперта. Фото: unsplash.

Следующими в список можно отнести грецкие орехи и фисташки. Для того чтобы поддерживать настроение на должном уровне, достаточно съедать 50 грамм орехов в день, поделилась эксперт в одном из своих интервью. 

Чечевица является сложным углеводом и способствует выработке серотонина. Если регулярно употреблять этот продукт, то вы увидите снижение нервозности и тревоги, стабилизацию уровня сахара в крови. Специалисты рекомендуют съедать полчашки чечевицы в день. 

В таком изысканном деликатесе как устрицы, содержится огромное количество цинка. Он улучшает работу мозга и способствует прибавлению энергии в организме. Еще в составе устриц есть тирозин, который помогает снять нервное напряжение. За один прием рекомендуется употребить около 3 штук. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое количество вина полезно для сердца.


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