Умеренное количество алкоголя способно не навредить, а наоборот, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа в Лондоне, передает golosinfo.

Если к этому вопросу подойти со всей осторожностью, то можно получить от него максимальную пользу. Чтобы не ограничивать себя во всем, но знать правильную меру. Ведь кто не любит расслабиться, после завершения насыщенного трудового дня?

Какое количество вина полезно для сердца. Фото: unsplash.

Один бокал вина в день может положительно отразиться на здоровье сердца, утверждают эксперты. Согласно их исследованию, это на 50 процентов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также еще один эксперимент показал, что женщины, которые пьют редко, но в больших количествах, на 18 процентов меньше подвержены сердечному приступу. В данном исследовании приняли участие больше 35 тысяч женщин.

Специалисты уверены, что не имеет значения крепость алкоголя: и в 300 миллилитрах пива, и в 125 миллилитрах вина, и в 40 миллилитрах виски содержится примерно одинаковое количество спирта.

А ученые из США пришли к выводу, что сухое красное вино помогает побороть психические расстройства и плохое настроение.





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