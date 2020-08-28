kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.08.2020

BTC/USD

11464.12

ETH/USD

392.48

LTC/USD

57.55

НБУ 28.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какое количество вина полезно для сердца
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое количество вина полезно для сердца

Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

сегодня, 16:53
Автор:

Любовь Блажко

Умеренное количество алкоголя способно не навредить, а наоборот, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа в Лондоне, передает golosinfo.

Если к этому вопросу подойти со всей осторожностью, то можно получить от него максимальную пользу. Чтобы не ограничивать себя во всем, но знать правильную меру. Ведь кто не любит расслабиться, после завершения насыщенного трудового дня? 

Какое количество вина полезно для сердца

Какое количество вина полезно для сердца. Фото: unsplash.

Один бокал вина в день может положительно отразиться на здоровье сердца, утверждают эксперты. Согласно их исследованию, это на 50 процентов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Также еще один эксперимент показал, что женщины, которые пьют редко, но в больших количествах, на 18 процентов меньше подвержены сердечному приступу. В данном исследовании приняли участие больше 35 тысяч женщин.

Специалисты уверены, что не имеет значения крепость алкоголя: и в 300 миллилитрах пива, и в 125 миллилитрах вина, и в 40 миллилитрах виски содержится примерно одинаковое количество спирта. 

А ученые из США пришли к выводу, что сухое красное вино помогает побороть психические расстройства и плохое настроение. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало,  назван самый вредный продукт для почек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!