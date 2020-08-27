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Врач назвала самый вредный продукт для почек

Этот продукт используется в качестве приправы

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

От качества питания зависит множество процессов в нашем организме, поэтому следите за тем, чтобы пища в вашем рационе была полезной. Врач-нефролог Людмила Артюхина рассказала, какой продукт следует ограничить в меню, чтобы не возникло проблем с почками, передает издание Med2.

Ни для кого не секрет, что почки — естественный фильтр человеческого организма. Они очищают его от шлаков и токсинов, выводят лишнюю жидкость, поддерживают обмен кальция и фосфора, поэтому почки следует беречь. А сделать это не сложно, достаточно ограничить в рационе поваренную соль.

Врач назвала самый вредный продукт для почек

Если человек употребляет слишком много соли, а ее щедро добавляют в фаст-фуд и полуфабрикаты, то почки не справляются с ее переработкой, и она частично остается в организме, становясь причиной многих заболеваний (нефрита, невроза). И зачастую, болезненные симптомы, указывающие на проблемы с почками, начинают проявляться на серьезной стадии заболеваний, поэтому следует быть осторожнее. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки негативно влияют на работу почек и могут привести к опасным последствиям. 


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