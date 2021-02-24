Продукты для почек: что нужно включить в рацион

Почки – главный "фильтр" нашего организма. Каждый день они производят просто колоссальную работу, пропуская через себя огромные объемы крови. Эксперты рассказали, что поддерживать их состояние помогут правильные продукты питания. Какие именно?

какие продукты улучшают работу почек / фото: freepik

Вода

Это ценный природный ресурс, который необходим для нормального функционирования всех клеток организма. В среднем, каждый день почки фильтруют около 180 мл жидкости, из них 2 л выводится из организма с мочой, а остальные — восстанавливаются в кровоток.

Яблоки

В составе этого фрукта много витаминов и полезных веществ, в частности пектин, который помогает снизить в организме уровень "плохого" холестерина и сахара. Яблоко полезно для почек, потому что улучшает работу кровеносной системы и кровоснабжение парного органа.

Рыба

Жирные сорта рыбы богаты на омега-3 незаменимые кислоты, которые благоприятно действуют на весь организм. Они способны контролировать кровяное давление и тем самым поддерживать работу почек.

Клюква

Эта полезная ягода обладает многими свойствами, в частности, защищает мочевой пузырь от инфекций. В составе клюквы есть компоненты, которые предотвращают прилипание бактерий к стенкам этого органа. том же духе клюква улучшает и здоровье почек.

Вместе с этим, врачи отметили, что людям, у которых есть проблемы с почками стоит ограничить в рационе продукты, богатые фосфором (брокколи, арахисовое масло, чеснок, бобовые и другие).

Напомним, какие признаки указывают на то, что работа почек может быть нарушена.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачи перечислили привычки, которые негативно влияют на работу почек и могут привести к опасным последствиям.

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