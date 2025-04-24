Продукт, который обязательно нужно съесть перед сном

Качество сна оказывает непосредственное влияние на наше здоровье, настроение и производительность. Хотя многие факторы влияют на сон, питание играет ключевую роль. Одним из продуктов, который особенно рекомендуется употреблять перед сном, является киви.

Фрукты. Иллюстративное фото

Почему именно киви

Киви – это не только вкусный фрукт, но и настоящий помощник для улучшения сна. Он содержит:

Мелатонин: гормон, регулирующий цикл сна и бодрствования.

Серотонин: нейромедиатор, который способствует расслаблению и улучшает настроение.

Антиоксиданты: витамин C и другие соединения, снижающие воспаление и способствующие общему оздоровлению организма.

Исследование показало, что употребление киви перед сном может улучшить качество сна, снизить время засыпания и увеличить продолжительность сна. ​

Другие полезные продукты перед сном

Кроме киви, существуют другие продукты, которые могут способствовать лучшему сну:

Вишни: особенно сорта Монтморенси, богатые мелатонином.

Миндаль: источник магния, способствующий расслаблению мышц.

Бананы: содержат калий и магний, помогающие уменьшить напряжение.

Йогурт: содержит кальций, который помогает мозгу использовать триптофан для выработки мелатонина.

Советы по употреблению

Время: употребляйте легкие закуски за 1–2 часа до сна.

Порция: избегайте переедания; небольшая порция достаточна для достижения эффекта.

Комбинации: сочетайте фрукты с белками или жирами для стабилизации уровня сахара в крови.

Напомним: портал "Комментарии" писал о продуктах, которые можно есть на ночь без ущерба для фигуры. Правильный выбор продуктов может не только унять его, но и способствовать лучшему сну и даже метаболизму. Главное – выбирать легкие, питательные и не слишком калорийные варианты.



