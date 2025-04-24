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Продукт, который обязательно нужно съесть перед сном

Киви поможет улучшить сон

сегодня, 20:20
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Качество сна оказывает непосредственное влияние на наше здоровье, настроение и производительность. Хотя многие факторы влияют на сон, питание играет ключевую роль. Одним из продуктов, который особенно рекомендуется употреблять перед сном, является киви.

Продукт, который обязательно нужно съесть перед сном

Фрукты. Иллюстративное фото

Почему именно киви

Киви – это не только вкусный фрукт, но и настоящий помощник для улучшения сна. Он содержит:

Мелатонин: гормон, регулирующий цикл сна и бодрствования.

Серотонин: нейромедиатор, который способствует расслаблению и улучшает настроение.

Антиоксиданты: витамин C и другие соединения, снижающие воспаление и способствующие общему оздоровлению организма.

Исследование показало, что употребление киви перед сном может улучшить качество сна, снизить время засыпания и увеличить продолжительность сна. ​

Другие полезные продукты перед сном

Кроме киви, существуют другие продукты, которые могут способствовать лучшему сну:

  • Вишни: особенно сорта Монтморенси, богатые мелатонином.

  • Миндаль: источник магния, способствующий расслаблению мышц.

  • Бананы: содержат калий и магний, помогающие уменьшить напряжение.

  • Йогурт: содержит кальций, который помогает мозгу использовать триптофан для выработки мелатонина.

Советы по употреблению

Время: употребляйте легкие закуски за 1–2 часа до сна.

Порция: избегайте переедания; небольшая порция достаточна для достижения эффекта.

Комбинации: сочетайте фрукты с белками или жирами для стабилизации уровня сахара в крови.

Напомним: портал "Комментарии" писал о продуктах, которые можно есть на ночь без ущерба для фигуры. Правильный выбор продуктов может не только унять его, но и способствовать лучшему сну и даже метаболизму. Главное – выбирать легкие, питательные и не слишком калорийные варианты.




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